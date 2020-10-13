10月13日一分鐘強弱勢股
10月13日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅
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強勢原因
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安集（6477）
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9.98
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太陽能模組拉貨力道強，9月營收年增218.2％，股價創歷史新高
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研通（6229）
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9.95
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9月營收1.52億元，年增一成，股價一舉突破5日線、月線
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九豪（6127）
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9.94
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晶片電阻供需緊俏，價漲8％，預計啟動十年來首度擴產計畫
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東和（1414）
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9.93
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台北紡織展13日開幕，紡織股上攻，9月營收0.61億元，寫雙增佳績
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東洋（4105）
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9.93
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奪德新冠疫苗授權，明年首季可望到貨一千萬劑，供500萬人施打
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國碩（2406）
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9.91
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獲政策作多加持、綠電題材火熱，9月營收12.7億元，年增七成
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驊宏資（6148）
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9.82
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9月營收1.5億元，較去年同期大增205.3％，一舉突破5日均線
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映泰（2399）
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9.73
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主機板市場需求增漲，9月營收2.81億元，創30個月以來新高
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同致（3552）
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9.57
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電動車成趨勢，9月營收創歷年同期新高，連四個月營收雙增
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萬海（2615）
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8.21
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市場需求暢旺、運價高懸，9月營收70.63億元，改寫歷史單月新高
製表：鄭郁平
10月13日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅
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弱勢原因
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聰泰（5474）
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9.92
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9月營收較前月衰退17.5％，不如預期，股價連兩日跳空下跌
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首利（1471）
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9.87
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9月營收1.2億元，月減27.5％，股價跌破5日均線
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大略-KY（4804）
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9.06
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股價近一個月來已大漲36.12％，股價13日漲多拉回，失守5日均線
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瑞基（4171）
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8.7
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生技檢測概念股大跌，股價近三個月來下挫52.43％
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匯鑽科（8431）
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7.17
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股價近三個月來已大漲近三成，12日創近於一年來新高後，拉回整理
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劍湖山（5701）
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6.1
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遊樂園旺季已過，9月營收0.39億元，月減57.7％、年減 13.1％
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倫飛（2364）
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6
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股價近期量縮價跌，K線連三黑，跌破5日均線支撐
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合勤控（3704）
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5.52
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9月營收雙增，惟三大法人大賣3,860張，股價跌破5日線、月線
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欣陸（3703）
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5.12
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股價近三個月來大漲96.71％，終結連五紅、拉回整理，5日線有守
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國統（8936）
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4.71
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水資源族群夯，股價近一周大漲兩成，惟外資連五賣，拉回整理
製表：鄭郁平
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