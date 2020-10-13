10月13日一分鐘強弱勢股

10月13日一分鐘強勢股

公司

漲幅

強勢原因

安集（6477）

9.98

太陽能模組拉貨力道強，9月營收年增218.2％，股價創歷史新高

研通（6229）

9.95

9月營收1.52億元，年增一成，股價一舉突破5日線、月線

九豪（6127）

9.94

晶片電阻供需緊俏，價漲8％，預計啟動十年來首度擴產計畫

東和（1414）

9.93

台北紡織展13日開幕，紡織股上攻，9月營收0.61億元，寫雙增佳績

東洋（4105）

9.93

奪德新冠疫苗授權，明年首季可望到貨一千萬劑，供500萬人施打

國碩（2406）

9.91

獲政策作多加持、綠電題材火熱，9月營收12.7億元，年增七成

驊宏資（6148）

9.82

9月營收1.5億元，較去年同期大增205.3％，一舉突破5日均線

映泰（2399）

9.73

主機板市場需求增漲，9月營收2.81億元，創30個月以來新高

同致（3552）

9.57

電動車成趨勢，9月營收創歷年同期新高，連四個月營收雙增

萬海（2615）

8.21

市場需求暢旺、運價高懸，9月營收70.63億元，改寫歷史單月新高

製表：鄭郁平

10月13日一分鐘弱勢股

公司

跌幅

弱勢原因

聰泰（5474）

9.92

9月營收較前月衰退17.5％，不如預期，股價連兩日跳空下跌

首利（1471）

9.87

9月營收1.2億元，月減27.5％，股價跌破5日均線

大略-KY（4804）

9.06

股價近一個月來已大漲36.12％，股價13日漲多拉回，失守5日均線

瑞基（4171）

8.7

生技檢測概念股大跌，股價近三個月來下挫52.43％

匯鑽科（8431）

7.17

股價近三個月來已大漲近三成，12日創近於一年來新高後，拉回整理

劍湖山（5701）

6.1

遊樂園旺季已過，9月營收0.39億元，月減57.7％、年減 13.1％

倫飛（2364）

6

股價近期量縮價跌，K線連三黑，跌破5日均線支撐

合勤控（3704）

5.52

9月營收雙增，惟三大法人大賣3,860張，股價跌破5日線、月線

欣陸（3703）

5.12

股價近三個月來大漲96.71％，終結連五紅、拉回整理，5日線有守

國統（8936）

4.71

水資源族群夯，股價近一周大漲兩成，惟外資連五賣，拉回整理

製表：鄭郁平

🎯工商時報IG新登場！搶先 [樂·讀] https://www.instagram.com/ctee.ig/
🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram
🎯微股力達人-工商時報加關注
📱精選新聞不漏接!

工商時報 鄭郁平