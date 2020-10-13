外資唱衰 光學鏡頭雙雄壓力大

股王大立光法說後遭市場失望性賣壓侵擾，摩根大通、麥格理證券最新轉往保守陣營，雙雙降評「中立」，股王陷入3,000元大關保衛戰；天風國際證券則點出玉晶光面臨三大問題，預測玉晶光2021年每股純益難有成長，光學鏡頭雙雄齊遭看壞、壟罩保守氛圍。

大立光日前召開法說會，第三季毛利率65.7％、低於市場預期三個百分點，特別是經營管理階層目前對第四季需求，以及智慧機趨勢能見度低，對高階需求回溫時間點沒有把握，使市場信心低迷，也引動股價於法說後重挫，外資12日大賣600張。

摩根大通證券科技產業分析師楊維倫指出，投資人向來喜愛大立光營收來自各大智慧機領導廠牌的題材，然華為禁令導致鏡頭規格升級減速，大立光技術領先優勢跟著縮窄，加上玉晶光的競爭壓抑大立光在iPhone中的單位售價，並拖累產能利用率。

外資圈看大立光最保守代表，則依然是高盛證券，高盛最新把推測合理股價再由2,900元，降為2,815元，居外資圈保守看股王之最。

光學二哥玉晶光股價12日表現一方面受大立光下挫拖累，另一方面，天風國際證券研究與策略部副總監郭明錤直指，玉晶光面對蘋果鏡頭新商業模式、新進入者進度優於預期、與大立光價格競爭三大變數，股價有下行風險。

郭明錤認為，舜宇光與Semco在蘋果產品的開發與出貨進度，均顯著優於預期，判斷大立光與玉晶光的蘋果鏡頭價格壓力將自2021年顯著提升，市場仍低估來自新進入者對玉晶光的負面影響。

再者，玉晶光2021年將進一步面臨來自大立光的降價競爭。天風國際證券指出，大立光第三季毛利率與展望均低於市場預估，目前尚未見到大立光產能利用率改善能見度。要是出現降價競爭，對玉晶光毛利率趨勢是負面影響。

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