興櫃排行榜 安普新亮眼

興櫃股9月營收全數揭曉，受惠國內新冠疫情趨緩、全球市場龐大需求帶動，多檔個股9月營收改寫歷年同期新高，包括展碁國際（6776）、長榮鋼（2211）。而面板驅動IC廠瑞鼎（3592）、電競耳機安普新（6743）及鍵盤供應商秀育（6737），則在宅經濟戮力推動下，也同步創下歷史單月新高。

觀察興櫃9月營收前十大個股，榜首、榜眼依舊惟興櫃營收常勝軍遠壽、燁聯。後續排位因汎德永業12日上市，多檔個股紛紛移前，第3～9名依序為展碁國際、瑞鼎、三商家購、長榮鋼、伊雲谷、安普新及秀育，第10名則由新進榜的巧新拿下。

國際軟體大廠Adobe台灣區更換代理商，原先由上奇科技在台負責分銷的業務，將於11月28日起，改由展碁國際負責。將處理Adobe在台之Adobe Document Cloud文件解決方案和Adobe Creative Cloud雲端創意桌面解決方案。

展碁國際9月營收14.69億元，雖因基期較高，較上月微幅縮減13.51％，但年增仍達三成，創歷年同期新高。

睽違一個月再度入榜的雲端業者伊雲谷，正式與全球最大客戶關係管理（CRM）供應商Salesforce合作，期望藉由擴充產品線，提供企業更多數位轉型選擇。9月營收突破7億元大關，達7.82億元，月增72.9％，年增29.57％，創下歷年同期新高、單月次高。

新入榜的汽車輪圈領導廠商巧新，主要客戶來自歐美各大車廠，上半年受疫情衝擊，全球車市供需停滯，部分客戶訂單出貨遞延。隨近期車廠陸續復工，歐美豪華汽車品牌拉貨力道回溫，帶動旗下客製化輪圈出貨暢旺，貢獻雲林斗六廠產能利用率逼近滿載。9月營收突破5億元大關，達5.37億元，月增29.7％，改寫今年單月營收新高。第四季為傳統汽車產業旺季，加上客戶新車款研發以節能為主流趨勢，帶動搭載鍛造鋁圈滲透率逐漸提升，法人看好，巧新第四季整體營運有望更勝第三季。