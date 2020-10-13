台積電、聯發科登峰 外資卡位

得益中美兩國科技戰的轉單效應，台股今年半導體、IC設計、IC封測等業績大發，台積電（2330）、聯發科（2454）、華邦電（2344）及日月光投控（3711）等9月合併營收創下歷史新高，吸引外資近期積極卡位。

美股大選行情起跑，在白宮、國會重啟經濟激勵措施後，道瓊、那斯達克等四大指數持股反彈，投資人更關心台股上市櫃公司9月合併營收的表現，關注未來營運的續航力動能，特別是營運創新高，在營運高峰的個股。

外資近期買超且9月合併營收創高並呈現年增、月增的個股有台積電、聯發科、華邦電、日月光投控、台達電、中纖、聯詠、天鈺、聯陽、新唐、瑞昱、圓剛、信邦、永冠-KY、宏致等個股，成為外資提前卡位台股萬三行情的聚焦點。

台新投顧副總黃文清表示，台積電、聯發科、華邦電、日月光投控為中美兩國科技戰下的受惠股，特別是美國對大陸智慧機大廠華為的嚴格禁令，使得美國智慧機晶片大廠高通逐步失去大陸的市場，則由聯發科漁翁得利，聯發科9月合併營收繳出創新高成績單，日K連三紅，股價重回700元，12日股價上漲44元，漲幅6.57％，收在714元，收復8月中旬的跳空缺口。

由於台積電、聯發科等IC設計訂單強勁，下游的供應商IC封測日月光投控的訂單強勁，9月合併營收亦同步繳出歷史新高的好成績。

日月光投控9月合併營收為439.25億元，年增6.77％，月增4.72％；累計前三季合併營收為3281億元，年增10.41％。

美股雖大選行情起跑，台股12日在外資大舉回補百億元，達133.67億元下，台股指數一度逼近萬三，不過，由於美國總統川普對紓困等方案的立場，仍需時間進一步觀察，再加上美中關係持續緊張，令許多操盤人在國慶連假期間，也加緊分析各公司業績，藉強勁的台股基本面來達到「進可攻、退可守」的策略下，許多資金也先行卡位。