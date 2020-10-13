投信Q4績效順風車 14檔出列

上市櫃公司9月營收於12日公布截止，依9月營收與第三季整體營收成長、搭配投信10月初來布局動態，可推估第三季財報優劣與展望能見度，趕搭投信布局第四季績效，包括聯電（2303）、元晶（6443）等14檔9月、Q3營收年增，10月來吸引投信進駐，累積買超1,080～20,156張。

法人觀察近期盤面焦點，包括被動元件、ABF載板成為市場資金追逐焦點，如被動元件雙雄國巨、華新科9月營收報喜，股價同步上漲，ABF載板三雄欣興、南電、景碩近日股價表現同樣不俗，在9月營收公布後，步入第三季財報公告期，預期季報表現出色者，躍居盤面機會高。

包括聯電、元晶、南亞科、欣興、華通、威剛、南電、上緯投控、安集、聯詠、正隆、聯發科、松翰、佳凌等14檔9月與第三季營收雙料年成長，吸引投信10月初以來進駐；產業別仍以電子族群拿下大半天下，包括ABF、PCB（印刷電路板）、5G相關與記憶體等。

台新投顧副總黃文清認為，營收增加是好事一件，惟須留意的是，匯損控制也需得宜，雖然匯損在財報公告之前較難有跡可循，「不過，營收成長至少是正面的」，9月與整體第三季營收能年增者可列入選股參考名單。

統一投顧董事長黎方國建議，不追高，逢低布局第三季財報優於預期及第四季展望佳的業績題材股類股。