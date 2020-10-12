台積15天完成填息 季季配以來耗時最久

台積電暌違15個交易日於12日成功填息，振奮台股多頭軍心，統計今年台股有34％個股完全填息，若含填息中的個股合計達五成，表現最強勁是中美科技大戰下的IC設計、IC製造、PCB、設備股，金融股最弱。



台股雙十國慶休市期間，美國四大指數大漲，尤其9日台積電ADR上漲1.12％，再加上iPhone 12即將上市，激勵晶圓代工台積電12日跳空大漲9元，最高達462元，突破9月17日除息時參考價455.5元，歷經15個交易日完成填息。



台新投顧副總黃文清表示，台積電在宣布季季配政策的初期時，市場就對於台積電推動季季配政策，能提升股價評價給予高度期待。從歷史資料顯示，更印證法人的看法正確無誤。



康和證券投資總監廖繼弘表示，台積電從2019年9月19日以來已經實施五次季季除息，隨著技術具有寡占及法人偏愛現金的考量，資金持續湧入，推升股價走揚，次次都成功填息，雖然這一次季季配的填息時間是耗費最久的一次，但結果仍是成功填息，將可望再度助推台股攻萬三。



第一金投顧董事長陳奕光表示，9月參與除息台積電的股東，將在10月15日領到現金股息，預計再投入台積電的機率頗高，替台積電多頭增添柴火。



關注台積電六次成功填息外，台股今年的完全填息占比高達34％，再加上正在填息道路上的合計有五成，意謂著還有另外五成個股處於貼息，讓參與除息的投資人，賺了股息但賠了價差。



統一投顧董事長黎方國表示，填權息表現與產業景氣息息相關，強者更強。



今年營運最強的是中美科技戰下的受惠股如IC設計、IC製造、PCB、設備股，多數個股完全填息，如IC設計有瑞昱、凌陽、偉詮電、聯發科、義隆、聯傑、晶宏、尼克森、創意、力旺、晶相光、通嘉、凌通、天鈺、譜瑞-KY、信驊、松翰、通泰、創惟、研通、驊訊、矽力-KY、大中、點序及鈺太等。



設備股部分則有弘塑、辛耘、家登、廣運、帆宣、日揚等。PCB股有敬鵬、欣興、新揚科、育富、台虹、南電、志超等。



金融股表現最差，僅四檔完全填息，分別為致和證、京城銀、中再保、日盛金。