10月12日一分鐘強弱勢股

10月12日一分鐘強勢股

公司

漲幅（％）

強勢原因

上緯投控(3708)

10.00

風電題材及持股88.75%子公司上緯新材在上海科創板掛牌

大成鋼(2027)

10.00

美對台灣鋁品加徵關稅，取得豁免、可直接受惠，直奔漲停價

元晶(6443)

9.91

太陽能廠啟動現增，擬發行1億股，獲買盤捧場呈現連4紅

同致(3552)

9.88

9月營收8.18億元，年增25%，量能增，重回百元俱樂部

國碩(2406)

9.84

獲政策作多加持，綠電題材火熱，9月營收年增7成

易通展(6241)

9.80

9月營收4078萬元、年增93.66%，逼近前高24元

聯發科(2454)

6.57

連2個月營收創新高，Q3營收大好，Q4更看旺

聚鼎(6224)

6.41

品牌廠新機齊發、車市客戶復甦，本季營運優於Q3

瑞昱(2379)

3.68

9月、Q3、前3季營收改寫新高，Q4可望淡季不淡

儒鴻(1476)

3.42

儒鴻9月營收增幅今年新高，第4季旺季業績續強

製表：王淑以

10月12日一分鐘弱勢股

公司

跌幅（％）

弱勢因素

東科-KY(5225)

9.81

9月合併營收年減9.24%，月增8.4%，營運將步入淡季

瑞基(4171)

9.80

9月營收6117萬元，年增124.09％，利多出盡，

劍湖山(5701)

9.79

疫情因素，國際遊客減少，9月營收年減13.09％

大立光(3008 )

8.58

因華為遭制裁，法說會釋出悲觀預期，外資下修目標價

燦星旅(2719)

7.53

新冠肺炎疫情尚未趨緩，國際旅遊停滯，9月營收年減95%

日馳(1526)

7.14

9月合併營收未再創新高，股價失望性賣壓湧現

玉晶光(3406)

6.11

因大立光重挫而遭拖累，且9月營收呈現衰退年減3.58%

康那香(9919)

4.98

口罩供應鏈，9月合併營收年增幅度收斂，營運高峰期將過

南仁湖(5905)

4.64

為高速公路零售及觀光業者，疫情使得來客數少，營運低迷

統一證(2855)

4.46

9月合併營收雙雙衰退，年減56.2％，月減79.88％

製表：王淑以

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工商時報 王淑以

證券產業新聞中心-證券組