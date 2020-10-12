10月12日一分鐘強弱勢股
10月12日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅（％）
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強勢原因
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上緯投控(3708)
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10.00
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風電題材及持股88.75%子公司上緯新材在上海科創板掛牌
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大成鋼(2027)
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10.00
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美對台灣鋁品加徵關稅，取得豁免、可直接受惠，直奔漲停價
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元晶(6443)
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9.91
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太陽能廠啟動現增，擬發行1億股，獲買盤捧場呈現連4紅
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同致(3552)
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9.88
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9月營收8.18億元，年增25%，量能增，重回百元俱樂部
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國碩(2406)
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9.84
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獲政策作多加持，綠電題材火熱，9月營收年增7成
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易通展(6241)
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9.80
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9月營收4078萬元、年增93.66%，逼近前高24元
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聯發科(2454)
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6.57
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連2個月營收創新高，Q3營收大好，Q4更看旺
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聚鼎(6224)
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6.41
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品牌廠新機齊發、車市客戶復甦，本季營運優於Q3
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瑞昱(2379)
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3.68
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9月、Q3、前3季營收改寫新高，Q4可望淡季不淡
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儒鴻(1476)
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3.42
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儒鴻9月營收增幅今年新高，第4季旺季業績續強
製表：王淑以
10月12日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅（％）
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弱勢因素
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東科-KY(5225)
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9.81
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9月合併營收年減9.24%，月增8.4%，營運將步入淡季
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瑞基(4171)
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9.80
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9月營收6117萬元，年增124.09％，利多出盡，
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劍湖山(5701)
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9.79
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疫情因素，國際遊客減少，9月營收年減13.09％
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大立光(3008 )
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8.58
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因華為遭制裁，法說會釋出悲觀預期，外資下修目標價
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燦星旅(2719)
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7.53
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新冠肺炎疫情尚未趨緩，國際旅遊停滯，9月營收年減95%
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日馳(1526)
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7.14
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9月合併營收未再創新高，股價失望性賣壓湧現
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玉晶光(3406)
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6.11
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因大立光重挫而遭拖累，且9月營收呈現衰退年減3.58%
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康那香(9919)
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4.98
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口罩供應鏈，9月合併營收年增幅度收斂，營運高峰期將過
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南仁湖(5905)
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4.64
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為高速公路零售及觀光業者，疫情使得來客數少，營運低迷
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統一證(2855)
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4.46
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9月合併營收雙雙衰退，年減56.2％，月減79.88％
製表：王淑以
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