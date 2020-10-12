上市、櫃企業營運快報

今（10/12）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.工業電腦廠事欣科公布9月合併營收新台幣1.92億元，月增26.5%，年減74.95%；事欣科表示，第3季營收已逐月回溫，擺脫第2季受疫情影響，營運谷底已過。

事欣科累計今年前9個月營收28.95億元，較去年同期減少49.02%。

2.PCB鑽針廠尖點(8021)因5G及蘋果等手機客戶訂單狀況良好，9月合併營收攀升至2.74億元，月增3.4%，為今年單月新高，隨著公司搶攻5G新應用效益顯現，且執行聚焦收歛有成，尖點管理中心總經理林若萍表示，第4季可望比第3季好，毛利率將優於上半年，明年業績也會比今年好。

3.國際疫情未見趨緩，旅行社全力回頭耕耘國旅市場有成，雄獅、山富、五福等上市櫃旅行社6至8月營收回升，9月也維持旺季水準。

雄獅9月營收新台幣3.21億元，年減87.48%；雄獅今年前9月累計營收約56.44億元，較去年同期減少75.49%。

五福9月營收3258.5萬元，年減93.16%，比8月更旺；今年前9月累計營收約9.82億元，較去年同期減少80.24%。

4.為加速國家級人體生物資料庫整合平台運作，中央辦公室12日揭牌，並宣布由國衛院副院長司徒惠康擔任主任，期許透過群聚效應吸引產學研界的量能投入，讓平台成為台灣最有力的生醫研究資源，推動生醫產業創新及精準健康事業發展注入更多動能與活力。

5.台北美福大飯店，特於ITF國際旅展推出多款超值優惠，線上旅展搶先於10月12日開跑，「彩匯自助餐券」最低64折起，下午茶券每人只要690元。

港台日義四大風格餐廳一券通用的「超值美食通用券，每券2,800元、最高可兌換價值5,720元餐點，相當於49折優惠。萬元以下的「五星饗宴住宿券」，四人同行，每人以不到2,500元下榻卓越五星的頂級住宿。

6.齒輪大廠鈞興-KY未受新台幣匯率影響，9合併營收攀升2.01億元，主因是齒輪箱、精密五金件等產品訂單需求暢旺，不單改寫單月營收新高，也締造連續3個月營收攀史上新高。

第三季合併營收改寫同期新高。法人預期，第四季營運呈現淡季不淡，今年營運可望超過去年，改寫新高。

7.世邦魏理仕CBRE今（12）日表示，根據全球不動產交易獨立研究機構Real Capital Analytics（RCA）最新發佈數據顯示，CBRE世邦魏理仕在今年上半年商用不動產市場成交總額，不論在全球市場、亞太區市場，都奪得冠軍。

8.市售口罩價格是否有哄抬事實？公平會主委黃美瑛11日在立法院經濟委員會備詢時指出，已有136件疑似價格過高的案牛移送檢調調查。

市售口罩價格混亂，引發立委關注，但是，不少立委感到不滿的是，公平會接到近700件的檢舉，只移送136件，截至目前沒有1件成案，還在「處理中」。

國民黨立委楊瓊瓔指出，公平會在1月22日表示會針對口罩價格是否有哄抬價格，將進入市場調查，到10月5日則又說會進一步瞭解，從年頭查到年尾，到底有沒有查出結果？

9.佔地七公頃、價值估千億的舊空總，改造為當代文化實驗場計畫傳出可能生變？文化部長李永得12日強調一定會做，但當代實驗場只是其中一部分，未來會做更多更大，將打造一個生態鏈，從開始孵育到最後展演，接下來會開放公共論壇聽取各界意見。

對此，立委李奕華質疑，此舉失去原先成立空總當代文化實驗場的中心思想，且違背政府承諾。

10.受惠後疫情階段房市穩健，加上928房市檔期開出紅盤，國產建材實業今天公布9月營收新台幣17.1億元，年成長4.74%，若扣掉去年10月已售出的福建水泥營收，較去年同期大幅成長19.59%。

11.今年雖有疫情因素干擾，但台美房市熱絡，家具行業受到衝擊相對較小，台灣連鎖家具龍頭詩肯累計前9月營收續創歷史新高，美國家具大廠客思達-KY若排除新台幣升值影響，第3季營收季成長19.55%。