10/12盤前掃描》企業破產率 台灣成全球最低
新冠疫情席捲全球，掀起一波企業破產潮，但疫情控制得宜的台灣，卻以僅有1％的企業破產率成為全球市場中的一片淨土，工商時報為您精選今日不得不知的國內外要聞，讓您在開盤前掌握先驅。
全球企業破產率 台灣最低
相較2019年，2020～2021年全球企業平均破產率為32％，如就單一市場來看，破產率最高的是香港78％，台灣則僅有1％…閱讀全文
四大利多匯集 台股強攻萬三
台股8日量增價揚，多方拿回主控權，雙十節休市期間美股上揚，四大指數周漲幅介於2.75％到7.97％，台積電ADR創高價，有利於12日台股開盤攻堅行情…閱讀全文
台積明年資本支出 直逼190億美元
台積電7/6奈米及5奈米等先進製程明年產能已被客戶預訂一空， 設備業者推算台積電明年資本支出將上看180～190億美元之間，再度創下台灣科技業最高資本支出新紀錄…閱讀全文
台積Q4營收 估季增一成
大摩預期台積電第四季營收將季增10％，相比目前市場的單季持平展望，有不小的上檔空間，換算年增率為24％，以美元計價則年增三成…閱讀全文
大摩： 民主黨全拿 美股先蹲後跳
摩根士丹利認為藍潮會讓美股先跌後漲，必須先經過股市因投資人恐慌而波動劇烈，和反射性下跌後才有回升可能…閱讀全文
數位人民幣來了！深圳試點發千萬紅包
深圳市政務服務資料管理局日前公布，為促進粵港澳大灣區建設並結合當地促消費政策，將向民眾發出5萬個200元數位人民幣紅包，總計1,000萬元…閱讀全文
前8月住宅工業建照核發量 本世紀最高
住宅建照核發數量在新冠疫後飆出一波高峰，內政部統計資料顯示，7月全台住宅建照核發1.6萬戶，是本世紀以來的單月新高…閱讀全文
住宅、廠房蓋火熱…水泥族群毛利率提升
預拌混凝土主要原料砂石、飛灰、爐石粉等價格直直漲，水泥需求一直增加，預拌混凝土價格沒有向下修正的空間，第四季又是旺季，產業景氣持續向上是可期待的…閱讀全文
汎德9月營收40.2億 創新高
汎德永業上市前現增股競拍的首日，造成交易所系統當機，公開承銷吸引爆滿的申購人潮，12日將挾高人氣的優勢，以每股180元價位掛牌上市...閱讀全文