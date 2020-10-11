四大利多匯集 台股強攻萬三

美費半指數再創新猷，投資專家表示，台股有四大利多，包括休市期間美股上揚、蘋果新機即將發表、上市櫃9月營收佳及台積電法說看旺等利多，可望推升指數突破萬三。

台股人氣強強滾，外資10月來回補323億元，融資券也同步增溫，分別增加14.8億元及5.3萬張，融資守穩在1,533億元，融券張數攀升至82.69萬張創波段新高。

法人指出，費半指數創新高，半導體族群看俏，台股上檔看13,100～13,200點，下檔在季線12,637點有撐；看好半導體、蘋果供應鏈，以及傳產原物料、資產營建、航運等類股。

第一金投顧董事長陳奕光表示，台股8日量增價揚，多方拿回主控權，雙十節休市期間美股上揚，四大指數周漲幅介於2.75％到7.97％，台積電ADR創高價，有利於12日台股開盤攻堅行情；加上蘋果iPhone 12新機發表將帶動換機潮，原市場預期銷售量7,500～8,000萬支低標，若能突破8,000萬支上看9,000萬支，有利蘋果供應鏈業績表現，蘋果供應鏈將是本周盤面熱門股。

康和證券投資總監廖繼弘指出，美國總統川普確診後快速復原並唱多美股，帶動美股和台積電ADR同步大漲，目前台股月線12,659點及季線重回多頭排列，9周KD值在50以上收斂轉折，且日成交值放大高於月均量，短線上攻動能漸轉強，電子股將在費半指數及台積電ADR創新高激勵，領軍挑戰13,000點關卡。

陳奕光指出，台積電9月及第三季營收都創高，近期外資陸續調升目標價，而15日法說會可望持續釋出第四季營運成長樂觀的正向訊息，另外，美國大選變數仍在，國安基金提前到12日舉行例會可望續留市場；整體研判本周盤勢偏多，在台積電領軍突破前高466.5元，指數也將突破萬三以及13,031點，有機會上看13,100點。

廖繼弘也認為，在美科技指數帶動下，台積電領漲挑戰高點效應，大盤9周KD值應可交叉向上，中期整理後轉強，指數震盪區間上移至季線到13,200點，下檔守在12,500點上都是偏多強勢格局；建議逢回選股偏多操作，以股價在月線或季線上、9周KD值80以上高檔鈍化強勢股為標的，可留意半導體、遠端設備、伺服器、5G和ABF、低基期或低價轉機電子股，和低價傳產的風電、運動及塑化、航運等。