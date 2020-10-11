汎德9月營收40.2億 創新高

準上市車股汎德永業（2247）破天荒搶在11日雙十連假最後一天公布9月營收，期待以單月營收突破40億元創新高的好消息，讓12日掛牌上市的股價更帶勁。汎德永業營收創高，法人樂觀將帶動第三季獲利，估前三季有賺一股本的實力，EPS甚至有機會超越去年全年的10.20元。

汎德永業上市前現增股競拍的首日，造成交易所系統當機，公開承銷吸引爆滿的申購人潮，12日將挾高人氣的優勢，以每股180元價位掛牌上市，對照8日興櫃最後交易日收盤價329元，參與公開承銷中籤戶有高達14.9萬元的價差可賺，法人看好掛牌後有一波蜜月行情可期。

汎德永業自結，9月合併營收40.2億元、月增20.43％，年增63.37％，創單月營收新高紀錄，並寫下連續兩個月營收年增率達50％以上的成績；第三季合併營收103.3億元、年增30.5％，累計前九月合併營收286.3億元、年增20.56％。

由於汎德永業上半年每股淨利已達6.04元，其中第二季EPS高達4.75元，第三季營收103億元高於第二季的102億元，法人樂觀第三季獲利將不亞於第二季，前三季累積獲利可望賺逾一股本。

法人分析，第四季由於多為高單價、高毛利車型交車，樂觀汎德永業營收獲利將攀全年高峰，今年每股淨利有上看15元的高實力。

汎德永業表示，9月國內新車銷量創下近15年同期新高，汎德永業受惠旗下寶馬、保時捷新車銷售力道強勁，加上9月起新車大量到港交車，推升9月合併營收創新高紀錄。

汎德永業透露，依目前收單情況來看，寶馬熱門的X系列休旅車，與保時捷休旅車Cayenne Coupe、Macan等銷售依舊維持高水位，且第四季起旗下品牌有多款新車發表，包括保時捷首款純電動車Taycan、全新世代跑車911 Turbo S，寶馬主力5系列房車、6系列GT、4系列Coupe等，MINI主力車款Countryman等，銷售業績成長動能無虞。

此外，汎德永業觀察，台灣進口車銷售占比持續提升，9月進口車市占率更超越國產車達50.1％，顯見國內消費者對進口車的需求與喜好度持續成長，專銷豪華進口車的汎德永業必然成為趨勢下的主要受惠者。