投資人瘋美股前 券商提醒先搞懂這3件事

隨著網路無國界，台灣投資人投資也跟著全球化，尤其年輕世代更熱衷於美股投資，帶動今年以來複委託買氣高漲，券商則提醒投資人在投資美股前要先注意3件事。

券商公會最新資料顯示，累計複委託開戶數達201.86萬戶，突破200萬戶，尤其今年以來新增戶數約30萬，創下近年成長新高，觀察台灣整體複委託交易量，今年1至8月累積交易量達新台幣2.49兆元，已超過去年整年交易量2.45兆的水準，其中美股占比最高。

針對美股投資，券商也提醒該注意的事件，並強調首先要知道3件事，第一，美股沒有漲跌幅、第二則是美股交易沒有一張或一手的計算單位限制，可以只買一股，但每次買賣都有最低手續費的收取，第三是美股配息會先預扣30%的稅。

元大證券表示，海外交易皆有最低手續費，在台灣以複委託模式下單，目前每筆手續費最低是15美元，高的有39.9美元，買賣都要支付，因此操作美股不適合小額買賣或短進短出。單筆委託總金額過小時會使交易成本佔投資金額比例上升，務必留意。

舉例來說，如果在蘋果（Apple）股價為100美元時，買了5股的股票，之後看到Apple股票漲到115元，覺得賺了15%想獲利了結，1股賺15美元，5股共賺了75美元價差；但以手續費39.9美元計算，買加賣共需支付79.8美元，等於雖然賺了價差，扣掉手續費反而倒虧了4.8美元。

元大指出，美股無漲跌幅限制，交易時務必留意，但有熔斷機制；美股強制買回、下市或公告破產（比台股常見）、分割、反分割、除權、除息、收購或各式股務活動非常多元，且規則多與台股不同，但美股的資訊不如台股流通或即時，投資人務必密切自行注意所投資個股的公告。

有營業員發現，不少投資人根本連自己的股票被除權息都不知道，不知要先扣30%的稅的也不在少數。

他說，其實大部份人都不了解細節，有些人喜歡國際知名大企業，有些人則喜歡找些偏門個股，認為偏門股往往有高報酬率，但高報酬高風險是不變的定律，尤其美股不像台股，至少你問營業員、股務、爬文大多有些資訊可參考，但如果海外偏門股，問營業員大概99%不知道，因為大家的經驗值都不足，因此建議在資金面上要有一定比例的控管。

券商表示，美國企業與台灣配息政策不同，雖然美股大多數公司是「季配息」，而且只有配現金股息並沒有配股票股利的機制。但還是有特殊的案例，日前很紅的一檔OXY（西方石油）就配發「認股權證」，程序複雜，連營業員自己都搞不清楚了，更別說一般投資人。

在價格報價方面，元大證券也提醒，複委託買賣海外股票報價依各家券商提供服務或收費標準不同，而有延遲報價或即時報價之分，投資人下單時務必先確認報價系統的即時性。

永豐金證券則提醒，想買美股，必須在交易當天晚上8點前，把錢存入交割銀行帳戶，這樣當天晚上交易時間，就可以下單買美股了。美股交割日是成交日＋3天，所以賣出美股後，股款要等到第3天才會轉入銀行帳戶，這點也要注意。