國安基金是否退場 12日開會決定

台股8日大漲140.82點，收12887.19點，成交量也漸回溫，國安基金明天下午將開會討論是否繼續「盤邊待命」，國安基金執行秘書阮清華表示，將在會中詳述各種有利與不利因素供委員斟酌、決定。

國安基金自2000年總統大選以來，共進場7次，目前時間最長的一次是2015年8月，共護盤232天，若明天決議持續護盤，將刷新紀錄，成為最久一次。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）蔓延全球，3月引發股市重挫，國安基金隨即進場，4月13日、7月15日分別召開會議，都決議持續護盤。

阮清華表示，台灣疫情雖在5月後趨緩，經濟逐漸回溫、台股也已穩住腳步，但委員在7月的會議中一致認為市場上的不確定因素太高，對未來沒有太大把握，才決定繼續留守。

阮清華說，「台股算是穩定了，維持1萬2以上很長一段時間」，明天下午將召開例會，討論國安基金是否退場。

他表示，在會中將詳述各項有利與不利因素供委員斟酌、決定，有利因素包括國內疫情控制得宜、股市穩定、出口正成長等，多個機構也都上調台灣的經濟成長率，在在表現經濟回溫。

不過，國外疫情相對嚴重，而台灣是出口導向經濟體，也會受國外經濟與消費活動減少影響；其次，美中貿易戰也仍有風險，都是觀察指標。

最重要的是，11月3日美國將舉行總統大選，也是風險之一，阮清華說，「美中爭議中，台灣角色很關鍵」，絕對會密切關注。

政大金融系教授殷乃平表示，台灣股市一直在最高點，表面看起來很穩健，實際是位居泡沫破滅邊緣，加上世界各國經濟出現疲態，若要穩定股市，就需要一股龐大力量，建議國安基金持續觀望，有狀況的話就可即刻救援。

政大金融系教授朱浩民指出，美國即將舉辦大選、兩岸關係緊繃，疫情更是一個最大的不確定因子，國際金融市場仍有很大變數，國安基金應持續在盤邊待命。

盤整7月至今的經濟情況，台灣出口受惠疫情帶動遠距商機需求、華為禁令效應等，已連續3個月正成長，7月與8月的外銷訂單表現更是優於預期；零售業、餐飲業也在振興三倍券加持下，擺脫疫情陰霾。

儘管美國總統川普日前確診，但對台股衝擊不大，而美股隨後也在政府可能釋出更多振興措施下大漲，台股受美股激勵，國慶連假前的最後一個交易日大漲140.82點、收在12887.19點，成交量也明顯增溫。