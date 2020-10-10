台股逃過2次驚恐殺盤 專家爆冥冥之中…

兩周前的專欄我曾告訴各位，並沒有「中秋變盤」這回事，這純粹是一個炒作議題的概念罷了！但即便沒有中秋變盤，今年10月的行情卻是不難預測的。兩周之前我曾向各位分享，統計過去10個年度的10月份，可以發現上漲機率高達80%。

在我當初提出這個見解時，許多人半信半疑，或甚至根本完全性質疑，這我完全可以理解，因為當時，台股正歷經連續5天下跌，將前波低點，9/9的12,480點狠狠跌破，加上當時外資積極調節台指期多單，市場恐慌氣氛達到頂點。我依稀記得，當時與8/20，盤中大跌超過600點那天是一樣的，崩盤、回測10,000點的說法沸沸揚揚，更有甚者認為台股將回測10年線，約9,280點附近。

但為何當時市場氣氛如此悲觀，我仍堅持正面看待呢？首先，在股市中行走，最要不得的，莫過於「人云亦云」，因此我始終提醒自己、也建議各位，要保持「獨立思考」能力。兩周前我暗示過各位，除了以簡單的統計數據得出10月上漲機率高達80%之外，今年還存在許多以往沒有、且相當得天獨厚的條件。尤其是美國總統大選、與國安基金的反常。

一直以來，川普都將美股視為自己任內的重要政績，而他又是一個如此善於政治操作的人物，在與對手差距如此相近、離大選又如此緊迫的時機點，他怎麼會放棄利用美股拉抬聲勢的機會呢！雖說中秋連假期間曾出現「確診危機」，但事後看來，這個確診的政治操作正確至極，不但有效的拉抬民調，也令美股置之死地而後生。

而國安基金的反常，就更是莫名其妙了！國安基金全名為「國家金融安定基金」，一直以來，它都是在政局或金融市場失序或出現危機時，施行穩定機制時使用的。7/16，召開國安基金例會，當時的時空背景為，自3月股災低點8,523點起漲以來，完全沒有休息，一路攻到7/15創30年來新高，這完全可說是台股的超級榮景，但隔天的國安基金例會，卻提出「堅決不退場」，這個弔詭的決議，是不是很耐人尋味呢！

而這個決議過後的8個交易日內，台股就激漲800多點，站上歷史新高13,031點，同時7/16的位階，也冥冥之中，為台股畫了一條底線，無論8/20、9/25當下空頭的氣勢多麼旺盛，來到12,100點附近，就是得強力反彈。

而各位，10/12即將再度召開國安基金例會，若這次仍然宣布「堅守不退」，你能想像接下來會發生什麼事嗎？

（本文作者為中華財經台分析師林鈺凱）

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（中時新聞網 編輯、 吳美觀 ）

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