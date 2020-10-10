WFH商機再爆發 散熱廠持續增溫

美國總統川普及第一夫人感染肺炎後，市場對新一輪刺激方案推出時程的預期已開始轉趨樂觀，聯準會加碼印鈔的預期也在金融市場逐漸發酵。川普10月3日在推特表示：「我們偉大的美國想要也需要經濟刺激方案，通力合作把它完成。」，將有助參議院的共和黨議員更願意折衷與民主黨方案的規模差距，加速刺激方案的通過，同時也可拉抬川普勝選的機率。

佛系防疫的英國首相、巴西總統及美國總統相繼染疫，正是打臉這些輕忽疫情的領導人，相信隨著入秋疫情再起，各國防疫措施將會轉趨積極。尤其美國的防策政策正面臨十字路口，許多美國人仍堅信自己不會感染，此次川普染疫正好來個當頭棒喝，且加拿大每日確診人數已開始突破上半年高峰，若再不認真看待疫情，未來傳播只會更嚴重。

防疫限制令又來了

紐約市市長白思豪已於10月5日表示，因疫情反彈已提出請求希望關閉布魯克林、皇后區等九個區的學校(可能關閉兩至四週)，並恢復對非民生必需企業的限制，一旦實施將是解封後的首次防疫限制令。

疫情二次爆發更為明顯的歐洲，英國、法國、荷蘭、西班牙的每日確診人數也已突破上半年高峰，不得不實施防疫限制令的壓力漸增。英國已封鎖利物浦及包括倫敦的英格蘭北部大部分地區，關閉所有餐廳及酒吧至少兩周，家庭間的聚會也禁止，超過四分一受到嚴格防疫限制。法國衞生部長也表示在巴黎實施最嚴格防疫警戒，包括關閉所有酒吧。

WFH成常態

一旦各地陸續發出限制令，企業勢必被迫重啟在家上班(Work From Home；WFH)模式，相關需求商機也將迎來二次爆發期。或許有些人認為WFH僅是企業防疫的短期方案，但隨著生活與工作型態的改變，即便有效疫苗上市或疫情完全控制，WFH也將逐漸成為長期趨勢，VMware、Facebook、Twitter等美國科技公司都已允許辦公室員工選擇永久在家工作。

當WFH成常態，每個人待在家的時間變多，不管是在家工作或居家娛樂的網路流量需求也跟著大增，推動行動與固網的傳輸流量快速提升，資料傳輸加大將促使企業用戶與資料中心升級。大型公有雲業者持續布建基礎設施為伺服器市場提供重要的成長動能，企業客戶因疫情加速上雲，以利在家上班或遠距教學，加上電商等需求也增加。

伺服器需求預期將改變

全球伺服器今年出貨估成長二．九％，台灣供應鏈受惠疫情帶動產能擴大，出貨估成長五．四％，表現優於去年。DIGITIMES Research預估，未來五年在公有雲服務、高速運算(HPC)、AI應用及5G電信資料中心等需求驅動下，預期2020～2025年全球伺服器出貨量的年複合成長率(CAGR)可達6.7％。

英特爾預計今年第四季推出採用十奈米製程生產的Ice Lake伺服器處理器(Whitley平台)，超微也計畫推出代號為Milan的伺服器處理器，讓資料中心、企業觀望新平台推出，產業將進入新舊架構調整期，預期資料中心、企業第四季將再放緩伺服器拉貨速度，導致供應鏈股價相對疲弱。但隨著疫情帶動WFH商機二次爆發，市場預期必將有所改變，資金提早卡位新一波行情自然就是大概率的發展。

散熱產品價量齊揚

今年受新冠疫情影響，一般消費性電子需求下滑，但和WFH相關的筆電、桌上型電腦、主機板、伺服器、電競產品等需求上揚，成為支撐散熱族群營運維持高檔的動能。WFH訂單的延續，對伺服器散熱模組出貨及整體毛利率增加也都有利。

預估英特爾將於2021年第二季開始量產Ice Lake處理器，終端 Ice Lake換機需求將於2021年下半年啟動。與前一代Purley比較，新世代雖仍以熱管解決方案為主，但熱量及功率提升，散熱模組單價也可望上揚。

散熱廠超眾(6230)筆電、桌上型電腦、伺服器等佔第二季營收比重八八％，WFH商機受惠程度大。其中，伺服器營收佔比約28％，在5G時基礎建設持續建置及資料傳輸需求持續提升下，企業對於伺服器設備升級下將帶動新一波需求動能，國際客戶在產品需求仍穩定增溫下，將帶動公司業績成長力道。

受惠筆電需求較先前預期佳，加上手機、網通、伺服器等需求強，超眾第四季傳統旺季效應明顯，營收與獲利表現均有機會達到全年高峰。2021年首季，因今年首季疫情影響拉低基期，營運年增率仍可維持成長表現。

雙鴻及奇鋐營收兩位數成長

另一家雙鴻(3324)，筆電、桌上型電腦、伺服器等佔第二季營收比重52％(伺服器佔比16％)，受惠程度也不小。近年來筆電的散熱受惠英特爾渦輪加速革命，筆電使用功率倍增，造成散熱需求增加，單價也隨之而升，今年WFH商機帶動筆電需求大增，抵銷手機應用需求疲弱缺口，帶動雙鴻前八個月營收仍成長14％。

散熱族群中營收規模最大的奇鋐(3017)，前八個月營收同樣成長14％，散熱產品佔第二季營收比重為56％，伺服器散熱的營收比重為12％。下半年營運的成長動能來自亞馬遜及微軟等美國內容服務供應商(CSP)所需的雲端伺服器散熱、冷卻風扇及機箱。

公司預估下半年會有伺服器機殻新客戶阿里訂單，2021年年會有新騰訊、百度及臉書訂單，並預估年底至2021年年中將獲得更多採用Whitley平台的CSP客戶訂單，將推升營收成長。

電競筆電新商機

另在電競筆電散熱應用方面，過去為了散熱，機體設計較厚、重量難以輕量化，攜帶性不如一般筆電。近年來因薄型熱板問世，有效縮減筆電本身的厚度，散熱效果比傳統熱管更佳，品牌廠需求明顯增加。

雙鴻、超眾及奇鋐均有開發薄型熱板，陸續出貨給電競品牌廠，雙鴻董事長曾指出，薄型熱板會率先應用在高階機種，再向下滲透到中低階機種，甚至有機會擴散到一般消費性筆電，屆時薄型熱板需求將是目前數十倍。

因此，各家散熱廠均已啟動熱板擴產計畫。雙鴻月產能已達六百萬片，2021年上半年擴增到八百萬片；超眾月產能約一百萬片，未來視客戶需求擴充產能；奇鋐預計年底前月產能達到二百萬片。

（高適）

(本篇文章為分享與教學之用，無任何影響股價之意圖，亦非推薦任何股票，投資人勿將教學內容視為投資建議，在做投資之前應理性思考，獨立判斷，並自負投資盈虧責任。)

文章來源：理財周刊

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