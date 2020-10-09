16檔財報按讚 慶雙十

彩晶、中租-KY等第三季及9月合併營收年增，技術面強勢，法人提前卡位

雙十國慶前台股強勢回歸，連三日守穩季線，周線寫下連二紅，近期適逢上市櫃9月營收公布高峰期，第三季財報也將陸續揭曉，法人提前卡位第三季財報亮眼股，為年底績效做準備，包括彩晶、中租-KY及宏捷科等16檔個股內外兼優，法人按讚。

雙十國慶連假台股休市，上市櫃9月合併營收最後公告日將延至12日。9日已有八成上市櫃發布營收，挑選第三季及9月合併營收較去年同期成長、近四個交易日法人買超、技術面強勢、大戶買超的個股，包括彩晶、中租-KY、宏捷科、鎧勝-KY、健策、億光、萬潤、精元、建準、冠德、和潤企業、新光鋼、申豐、高雄銀、豪展、達欣工等。

其中，彩晶主攻中小尺寸面板，每股淨值12.8元，8日股價以9元收盤，股淨比僅0.7倍，市場預期一年一度的華新集團年底作帳行情可期，吸引外資及自營商搶補。另中租-KY營收及獲利兩得意，前八月自結EPS達7.86元，並持續跨入太陽能電廠領域，搶搭綠能商機，也獲法人青睞。

健策、建準為散熱大廠，客戶應用除了筆電外，伺服器應用近幾年也成長快速，健策第三季合併營收年增20.69％、9月合併營收年增16.46％，成長動能明顯。外資9日大買1,582張，為連三日買超。

台新投顧副總黃文清說，第三季財報佳及法人卡位布局的個股百花齊放，遠距教學、太陽能、防疫、智慧型手機及遠距教學概念股各有所長，其中機殼大廠鎧勝-KY受惠筆電、平板需求強，9月合併營收較去年同期成長幾乎翻倍，第三季合併營收大增，也突顯出遠距辦公、遠距教學的風潮，不過鎧勝-KY因和碩收購私有化即將下市。

永豐投顧總經理李學詩表示，美國總統川普染疫後恢復神速，市場淡化該利空，台股在法人、散戶全面翻多下，指數重回季線12,637點，建議偏向多方操作，台股下周有望挑戰13,000點。

此外，美國總統大選在10月15日進行第二場辯論添變數，美國總統川普表示將不會參加，民主黨後選人拜登則表示當日會舉行活動直接回答選民提出的問題，李學詩表示，美股應不會再度重挫，投資人不用過度憂慮。