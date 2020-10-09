期振興方案 道瓊漲122點聯電ADR續飆高

美股收漲 市場期待振興方案

儘管新出爐的數據顯示失業還是處在高點，華爾街股市周四仍收紅，主因美國總統川普的談話增添市場對推出新振興方案的期望。另外，台積電ADR、聯電ADR與日月光投控ADR等，周四也分別上漲1.01%、3.44%及3.34%，收報87.8美元、5.41美元及4.33美元。

美國勞工部周四公布，上週初次申請失業給付人數幾乎和前一週相當，至3日截止的一週，初申失業給付人數由前一週上修後的84萬9000人減少9000人，降至84萬人。

道瓊工業指數上漲122.05點或0.43%，收在28425.51點。

標準普爾500指數上揚27.38點或0.8%，收在3446.83點。

以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲56.38點或0.5%，收在11420.98點。

歐股收高 寄望美國加碼振興措施

歐洲股市周四收漲，即使面對疫情急速升溫，全球投資人仍對美國加碼振興措施寄予希望。

英國倫敦FTSE 100指數上漲31.78點或0.53%，收在5978.03點。

德國法蘭克福DAX 30指數上揚113.64點或0.88%，收在13042.21點。

法國巴黎CAC 40指數上漲29.94點或0.61%，收在4911.94點。

延伸閱讀

川普紓困急轉彎 美股洗三溫暖

中芯轉單效應有望延續 聯電ADR飛漲17％