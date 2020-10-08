長榮9月營收登新高 10月再挑戰攻頂

受惠各貨櫃航線運價居高不下，長榮（2603）8日公告9月合併營收達193.54億元，再度刷新歷史新高，年增15.14％，月增2.45％；法人表示，10月合併營收再創高可期。

長榮第三季合併營收為553.31億元，單季合併營收亦創新高，年增11.16％，季增25.92％；累計前三季合併營收為1,426.99億元，年增率終於翻正達0.08％。

今年貨櫃航運產業從第二季末開始火熱，主因第一季新冠肺炎疫情爆發，全球航商頓時無貨可載，遂將多數船舶拉進進船塢安裝脫硫塔，惟隨著美國等地區經濟重啟及後疫情時代的宅經濟等新商機崛起，如健身器材、家電、遠距辦公所需的高階筆電及遠距上課衍生出的筆記及平板電腦，美國零售業者急著下單趕出貨，造成貨櫃航運產業供需失衡，推升美西線及美東線大漲。

今年9月30日上海至美西線運價每40呎櫃達3,863美元，比今年3月新冠肺炎疫情低點1,361美元，足足大漲183％。同一時間上海至美東線運價每40呎櫃達4,662美元，比今年最低點2,542美元，上漲83％。

上海至美東航線運價曾在2015年2月下旬達5,049美元歷史新高。業者表示，雖然大陸官方出手抑制運價上漲，運價撐在高檔，但因缺櫃、缺艙位，船公司順利加增額外的附加費，將附加費計入，上海至美東航線運價已創新高。因此，法人估計長榮10月合併營收將刷新紀錄，再創高。

長榮9月合併營收創新高，共有三大利多貢獻。第一、北美航線運價居高不下，9月美西線運價上漲6％，美東線上漲9.8％。第二、北美航線占營收比重高約四成以上，第三、新船加入營運，順風順水搭上美國線運價火爆的景氣高峰。

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