川普再拋豪言 13檔上演歡樂行情

台股今（8日）加權股價指數收盤報12887.19點，漲140.82點，漲幅1.10%，成交量為2,087.13億。

據業內初步統計，上市、櫃股票計安集、必應、亞矽、易通展……等13檔強勢漲停板，引領盤市漲逾百點。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股今漲幅7％以上的有9檔，前10名為必應 (6625)、安集 (6477)、首利 (1471)、矽統 (2363)、聯傑 (3094)以上5檔漲停，其餘有聯電 (2303)、寒舍 (2739)、欣興 (3037)、精英 (2331)及環科 (2413)。

今日有4超過5％跌幅，跌幅前10名有本盟 (1475)、泰金寶-DR (9105)、越南控-DR (9110)3檔跌停，其餘有精熙-DR (9188)、正峰新 (1538)、羅昇 (8374)、杏輝 (1734)、淘帝-KY (2929)、融程電 (3416)及美律 (2439)。

上市成交量前10名個股有聯電 (2303)、欣興 (3037)、友達 (2409)、大亞 (1609)、群創 (3481)、台積電 (2330)、長榮(2603)、富鼎 (8261)及欣陸 (3703)。

上櫃有12檔7％以上漲幅，其中前10名為亞矽 (6113)、易通展 (6241)、欣普羅 (6560)、台微體 (4152)、巨虹 (8084)、國統 (8936)、安可 (3615)、陸海 (5603)以上8檔漲停，其餘還有天鉞電 (5251)及鑫創 (3259)。

今日上櫃有6檔股票有5％以上的大跌，前10檔昇華 (4806)1檔跌停，其餘還有通訊-KY (6404)、合騏 (8937)、啟發電 (6512)、系通 (5348)、艾恩特 (3646)、亞洲藏壽司 (2754)、萬年清 (6624)、劍湖山 (5701)及凱鈺 (5468)。

上櫃成交量前10名為茂迪 (6244)、光洋科 (1785)、波若威 (3163)、安國 (8054)、世界 (5347)、驊訊 (6237)、力麒 (5512)、精材 (3374)、國統 (8936)及廣運 (6125)。