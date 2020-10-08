今日焦點股 重點摘要

今（10/8）日熱門焦點股如下：

（1）在5G與雲端趨勢激勵下，PCB族群強勁，欣興力甩先前利空，受惠ABF載板需求看旺，今天股價亮眼，健鼎則受業績創高激勵，今天股價強漲逾3%。

美系外資表示，由於5G、雲端等大趨勢帶動，以及為了持續提升晶片效能而增加ABF載板使用量，樂觀看待ABF載板產業前景，預估2020年到2024年需求的年複合成長率達17%，印刷電路板廠欣興將是主要受惠者之一。

欣興先前因為大陸廠發生火警，以及華為禁令發酵，股價略顯平淡，不過法人預估，火災影響有限，而華為禁令主要影響在手機上，長線仍看好ABF載板和BT載板持續為欣興帶來的獲利貢獻。

欣興股價今天早盤勁揚逾6%，來到84元，成交量超過6萬張。

因疫情緩解、產銷秩序恢復，加上中國十一長假客戶提前拉貨效應，健鼎9月合併營收及第3季營收雙創歷史新高，激勵健鼎今天股價上漲逾3%，來到116元，攻上月線，有望挑戰季線關卡。

健鼎自結9月合併營收約55.16億元，創下單月歷史新高，並較8月51.09億元成長8%，較去年同期49.59億元成長11.2%。合計第3季合併營收157.11億元，同創歷史單季新高，較第2季130.1億元成長20.7%，並較去年同期151.09億元成長4%。

健鼎累計今年前9月合併營收達404.39億元，突破400億元大關，與去年同期404.52億元相當。（中央社）

（2）聯電美國存託憑證（ADR）大漲，一度達5.455美元，創下歷史新高，帶動聯電今天股價同步走高，早盤突破新台幣30元關卡，達30.7元，創16年多來新高。

美股大漲，道瓊工業指數收漲530.7點，那斯達克指數漲209.99點，聯電ADR同步走高，一度達5.455美元，創下歷史新高，尾盤漲幅收斂，仍收在5.23美元，漲0.36美元，漲幅7.39%。

聯電今天在市場買盤積極湧入下，股價表現強勁，早盤達30.7元，漲1.2元，漲幅逾4%，為2004年5月來新高價。

受惠8吋晶圓代工產能供不應求，代工價格調漲，加上28奈米製程接單暢旺，法人預期，聯電營收與獲利可望好轉。（中央社）

（3）盤中熱門焦點股：

1.南亞科(2408)：昨獲三大法人聯手買超21030張，但上檔遭遇60關反壓，盤初一度逆勢回調逾2.5%。

2.台積電(2330)：獲外資喊價600元+昨夜ADR漲4.57%，今早股價漲至451元、漲幅近1.5%。

3.聯電(2303)：獲外資喊價45元、昨夜ADR大漲7.39%，激勵今早股價突破30元關卡。

4.聯嘉(6288)：除看好Tesla訂單持續增量，另傳獲GM電動車車燈訂單，明年營運看旺，昨獲外資轉買超233張，激勵今早股價大漲逾6%。

5.江申(1525)：特斯拉助攻營運，股價整理近半月後，今早多頭回神，大漲逾6.5%，飛過5日線、月線。

6.鈊象(3293)：9月營收再創高，獲利可望維持高檔，昨外資轉買超，激勵今早放量漲約4%，躍過月線、季線。

7.祥碩(5269)：蘋果、超微、宅經濟題材力挺，外資亦轉買超，早盤續漲逾4%。

8.矽力-KY(6415)：去美化、宅經濟助攻營運，不畏外資轉賣超，股價上揚逾2.5%，再衝波段新高價，拚穩2100元關卡。

9.聯發科(2454)：外資言行如一，連6日買超力拱，晨盤續漲逾4%，站穩所有短均。

10.世芯-KY(3661)：封殺中芯激勵半導體股活躍，外資連2日相挺，早盤力漲逾3%。

11.國巨(2327)：9月營收年增117.83%，Q3登次高，股價上漲2%，突破前高363元。

12.志聖(2467)：載板市場明年第三季前供不應求，股價享用甜美果實，上跳漲3%。

13.嘉澤(3533)：後市看俏，460元附近高檔整理結束，拚回480元、漲幅近5%。

14.欣陸(3703)：資產題材火熱+建案熱銷，今早衝上25元、續創新高價。

15.陽程(3498)：外資轉買擴大加碼力道，多方繼續仰角攻擊，重返50元之上。

16.群聯(8299)：9月營收雙增，創同期新高，早盤漲逾3.5%，收復10日線及月線。

17.佳世達(2352)：9月營收近200億元創高，早盤站回月線。

18.廣寰科(3287)：9月營收年增翻倍，早盤漲逾4%，收復10日線。

19.益安(6499)：7500萬授權金年底入袋，開盤聞訊強彈6%，登2個月高。

20.由田(3455)：9月營收創今年高，全年展望樂觀，今日除息前獲外資連5買卡位，早盤一度勁揚3%，邁向填息路。

21.安集(6477)：8月每股盈餘0.43元，無懼遭列警示股，晨盤直攻漲停，來到高檔區44.65元。

22.欣普羅(6560)：9月營收為1.02億元，年增402.67%，今跳空漲停鎖住，飛越70元及月線。

23.台微體(4152)：新冠方案獲台、澳一期臨床試驗，激勵今日跳空鎖漲停，重登70元。

24.大立光(3008)：法說會今登場，獲買盤捧場反彈逾1.5%，收復5日線。

(時報資訊)

（4）網通晶片廠瑞昱9月業績持續攀高，達新台幣81.73億元，連續4個月創歷史新高。

不過，該股今開高震盪盤軟，迄上午11：23暫報下挫4元，報375元；雖股價表現疲軟，但中多基本面屬正向，拉回在低檔的波買點，值密切追蹤。

受惠個人電腦、網通設備、電視及藍牙無線耳機各產品線需求強勁，瑞昱第3季業績逐月攀高，其中，9月營收81.73億元，月增11.95%，年增38.5%，改寫單月歷史新高紀錄。

瑞昱整體第3季營收首度突破200億元關卡，達224.08億元，季增29.24%；前3季營收556.74億元，較去年同期增加26.36%。

法人預期，因第3季業績基期高，加上客戶可能展開庫存調整，瑞昱第4季營運將轉淡，業績估計較第3季下滑約2%。

隨著無線網路規格逐步推進WiFi 6，法人指出，因WiFi 6設計複雜，與WiFi 5產品價差超過1倍，將是瑞昱明年營運主要成長動力；此外，藍牙無線耳機晶片銷售也將持續成長，預期瑞昱明年營收可望再成長逾1成。（中央社）

（5）美股大漲，台積電美國存託憑證（ADR）一度攀高至87美元，改寫歷史新高，帶動台積電今天股價表現強勁，早盤達新台幣451元，市值達11.69兆元。

美國總統川普就財政刺激措施釋出更多利多消息，激勵美股大漲，道瓊工業指數漲530.7點，漲幅1.91%:那斯達克指數漲209.99點，漲幅1.88%。

台積電ADR一度攀高至87美元，創下歷史新高，終場收在86.92美元，漲3.8美元，漲幅達4.57%。台積電今天在市場買盤積極湧入下，股價表現強勁，早盤達新台幣451元，漲8元，漲幅1.8%，市值增加2074億元，攀高至11.69兆元。

台積電即將於下午公布9月營收，法人預期，台積電第3季營收表現將符合預期，將季增約9%。受惠蘋果（Apple）5奈米處理器需求強勁，台積電第4季業績可望再成長8%至10%，續創單季業績歷史新高紀錄。（中央社）

（6）聯發科(2454)近期股價回溫，今股價持續帶量續揚，一度大漲約4.5%，股價最高達677元，也有亞系外資看好，面對高通的競爭，由於高通恐有PMIC(電源供應器IC)、智慧手機AP短缺的挑戰，聯發科也將藉此有發揮空間。

聯發科即將公布9月營收，市場看好聯發科第三季營收達陣機率頗高，季成長上看3成，至於第四季，在華為禁令利空淡化下，小米、OPPO、vivo的轉單效性將陸續發酵，加上中芯事件恐影響高通PMIC的需求供應，讓聯發科有機會在非華為的陸系品牌中拿下更多市佔，減緩第四季因為季節性的營收衰退，法人看好，聯發科第四季營收衰退有機會控制在1成以內，不若市場先前的悲觀預估。

亞系外資認為，根據針對供應鏈的調查顯示，高通不僅缺乏智慧手機的PMIC(電源供應器IC)，在5G、4G的智慧手機AP也恐出現30%的短缺，特別是在高通、聯發科都推出超低端5G SoC(系統單晶片)之前就出現了這種短缺，也預計人民幣1000元以下智慧型手機將在2021年實現量產。

外資進一步表示，高通的智慧手機AP短缺問題似乎不是SEC代工廠產量問題，反倒是懷疑可能是高通低估了全球晶圓產能供應不足的狀況，加上聯發科在第2季度至第3季自台積電拿下的足夠的產能以應付華為的強大拉貨潮。

亞系外資認為，在晶片產能不足的狀況下，晶片供應短缺，在寡頭壟斷市場中更有利於賣方市場，故預計5G SoC價格不會下降，且並可能上升，因此，聯發科的毛利率也將保持良好的發展潛力。（時報資訊 王逸芯）

（7）5G及雲端等技術趨勢使ABF載板前景備獲看好，市場預期供不應求狀況將延續至2022～2023年。包括欣興(3037)、南電(8046)、景碩(3189)等載板族群今（8）日再獲市場資金關愛，三者齊步放量走揚，盤中分別勁揚6.7％、5.8％及2.8％，漲勢均強於大盤。

欣興股價開高後放量走高，一度勁揚6.7％至84.3元、登近1個半月高點，早盤維持逾4.5％漲幅，成交量倍增突破7.35萬張。三大法人持續偏多操作，上周買超4895張、本周迄今加碼買超達3萬1939張，其中昨日便買超達9300張。

南電股價開高後同步放量走高，最高上漲5.8％至128.5元，早盤維持逾4％漲幅，成交量亦同步倍增突破2萬張。三大法人近期對南電買賣超調節互見，上周合計小幅賣超192張，本周迄今則轉為買超895張。

景碩股價則開高穩揚，最高上漲2.8％至69元，早盤維持逾2％漲幅，成交量突破9500張，超越昨日的7613張。不過，三大法人近日偏空操作，上周合計買超3683張，但本周迄今轉為賣超1341張。

美系外資日前出具報告認為，受惠5G及雲端等技術趨勢推動，以及晶片效能持續提升增加對ABF載板產能消耗量，將帶動ABF載板2020～2024年的年複合成長率（CAGR）達17％，對ABF產業前景持續看好。

南電2020年9月自結合併營收34.91億元，雖月減3.98％、仍年增達20.23％，為近9年同期高點。帶動第三季合併營收達105.05億元，季增15.4％、年增24.63％，創近9年高點。累計前三季合併營收275.26億元、年增23.33％，改寫同期第3高。

景碩2020年9月自結合併營收達22.77億元，月增2％、年增13.76％，續創同期新高。帶動第三季合併營收68.71億元，季增1.26％、年增14.58％，一舉改寫歷史新高。累計前三季合併營收195.5億元、年增21.5％，續創同期新高。

欣興則尚未公布9月營收，由於旗下子公司昆山鼎鑫一廠日前發生火警，預期第三季營運將略受影響。投顧法人認為，昆山鼎鑫一廠火災對欣興營運衝擊有機會低於4％，仍看好全年營收季增高個位數百分比、改寫歷史新高，獲利則可望強勁成長、挑戰近9年高點。（時報資訊 林資傑）