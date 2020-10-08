外資匯出不手軟 累計前9月破5,000億元大關

金管會7日公布，陸資及外資9月單月合計淨匯出約17.94億美元，折合新台幣約519億元，連續2個月淨匯出；累計前9月淨匯出達175.2億美元，換算已破新台幣5,000億元大關、達5,074億元。

金管會今天公布，9月單月外資淨匯出約17.77億美元、陸資淨匯出約0.17億美元，合計整體外資淨匯出約17.94億美元，以今天新台幣兌美元收盤價28.965元計算，折合新台幣約519億元。

根據金管會資料統計，今年1月外資呈現淨匯入，約12.896億美元，但2月開始，隨全球疫情升溫，開始轉為淨匯出38.967億美元，而後3月匯出103.956億美元、4月匯出4.284億美元以及5月匯出33.93億美元，連續4個月外資淨匯出。

直到6月，疫情趨緩，金融市場回穩，外資終於回頭，6月單月淨匯入逾40億美元，且7月也持續淨匯入，惟匯入金額僅約9.28億美元。

8月開始，國際第二波疫情升溫疑慮再起，加上台股指數已走到相對高點，外資轉向匯出39.64億美元（折合新台幣約1,180億元）；9月外資依舊沒回頭，連續兩個月淨匯出，不過金額降至17.94億美元。

金管會統計，今年前9月外資累計淨匯出約174.33億美元，陸資累計淨匯出約0.87億美元，合計整體外資今年前9月淨匯出達175.2億美元（折合新台幣約5,074億元）。整體來看，今年以來外資仍是匯出大於匯入。