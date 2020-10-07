10/8盤前掃描》連假前交易日 隱憂重重

7日台股不甩美股低氣壓，盤中由黑翻紅，而今日台股則將迎來國慶連假前最後一個交易日，多項因素成為抱股過節的隱憂，工商時報為您精選今日不得不知的國內外要聞，讓您在開盤前掌握先驅。

資金回流 台股迎雙十行情

蘋果新機邀請函強調高速度、高運算，這與晶圓代工關聯性大；在9月營收後將進入第三季財報公布期，因營收是獲利的先行指標，各家財報表現備受期待 …閱讀全文

蘋果13日發表會 5G iPhone呼之欲出

蘋果的發表會將於13日美東時間下午1點（台北14日凌晨1點）登場。蘋果的媒體邀請函寫著「嗨，速度」（Hi, Speed），暗示傳聞已久的5G iPhone即將亮相 …閱讀全文

央行回應出口商哀號 新台幣終結連五升

台股7日開低後走高，收盤小漲42點，提供新台幣支撐，實質匯價略低於前一個交易日，至尾盤央行進場調節後豬羊變色收貶，意思意思先小小回應一下出口商的喊貶呼聲 …閱讀全文

9月出口超旺 暴增9.4%

從貨品來看，9月電子零組件出口值達130.7億美元，創下歷年單月新高，年增率26.1％，連續十個月雙位數成長，對整體出口增幅貢獻至少有7個百分點，表現最亮眼 …閱讀全文

大同董事改選協商再破局 林文淵這樣說

對於驚傳有最新協商版本，希望公司派能取得4席、市場派5席，並讓林郭續任總經理的傳聞，林文淵指出，這個協商版本，確實存在，不過是由居間協商的中間人所提出的傳話內容…閱讀全文

穩懋850億 進駐南科高雄園區

氮化鎵 (GaN)、碳化矽 (SiC) 等寬頻化合物半導體材料將在2021年進入起飛年，穩懋表示，看好5G及Wi-Fi 6/7之手持式裝置及基地台的成長，以及光電元件應用的普及化，將驅動未來市場需求快速成長 …閱讀全文

晶圓雙雄目標價 外資催油門

蘋果約占台積電整體營收24％，由於A14應用處理器採單位售價較高的台積電5奈米製程，台積電在5奈米製程又幾乎獨霸市場，匯豐看好，台積電是蘋概股內含價值增長的最大受惠者 …閱讀全文

國巨、華新科 業績雙飆客

在第三季營收出爐之後，法人估計，儘管第三季匯率波動劇烈，但國巨單季每股盈餘仍可望挑戰8元，今年前三季EPS可望觸及2個股本…閱讀全文

美股︱航空業有望獲救命錢 道瓊漲逾500點

川普周二於推特發文指出，參議院及眾議院應立即通過250億美元的航空薪資補助計畫，以及1,350億美元的中小企業薪酬保護貸款計畫，這兩筆經費都將由Cares Act法案尚未用盡的資金撥出…閱讀全文