晶圓雙雄目標價 外資催油門

晶圓代工雙雄油門狂催，匯豐證券最新將台積電推測合理股價由460元大舉調高至600元，與里昂證券並駕齊驅；瑞銀證券則搭上外資圈力捧聯電浪頭，升評「買進」、賦予市場最高的45元股價預期。



國際資金7日加碼台積電7,501張，連七個交易日買超、共計34,248張，保持對台積電高度青睞；然引人側目的是，外資7日終於回頭買超聯電60,960張，一掃先前四個交易日逢高大幅調節近20萬張陰霾，搭配投信連21買、共逾12萬張的不離不棄，聯電終場上漲4.06％、收29.5元，不但離30元整數關卡僅一步之遙，也發揮與台積電齊心貢獻指數漲幅效用。



蘋果新iPhone即將發表，點燃外資圈期待感，匯豐證券指出，蘋果準備發表低入門價位的5G版本iPhone 12系列，一旦驅動換機潮，將創造自2014～2015年以來最大的新機出貨量循環。



蘋果約占台積電整體營收24％，由於A14應用處理器採單位售價較高的台積電5奈米製程，台積電在5奈米製程又幾乎獨霸市場，匯豐看好，台積電是蘋概股內含價值增長的最大受惠者，研判2021年來自蘋果的營收將會大增42％，盛讚台積電絕對是「終極蘋概股」。



匯豐預測，台積電第三季營收季增9％後，第四季受惠iPhone強勁動能，將再增加8％，突破市場的持平預期。



瑞銀證券指出，受惠車用、工業與物聯網（IoT）需求提升，5G智慧機正進入爆發期，聯電憑藉成熟製程為核心的商業模式，營運呈結構性轉佳。同時，中芯國際遭美方禁令限制，在各項因素交錯下，研判8吋晶圓產能未來二、三年持續緊俏，整體大環境動能對聯電有利，看好未來幾年獲利與股東權益報酬率進一步強化，投資人是時候重新專注於聯電基本面。



此外，聯電28、22奈米製程技術終於趕上台積電，更在2020年擴大產品基礎，瑞銀預期，聯電28奈米製程每片晶圓2021年的折舊將下降46％，2022年下降七成，假設產能利用率達到95％，如此將推升聯電28奈米製程2022年毛利率衝破六成。



法人估計，聯電的毛利率進步幅度極為明顯，由2019年的14.4％，2020～2022年逐年進步為22.4、29.7與35.8％；2020年每股純益則將較2019年倍增、至1.68元，2021、2022年再大增54與30％，跳升為2.59與3.36元。