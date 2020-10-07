台股10月驚奇 分析師：5個股即將狂噴…

台股連2天上漲，站穩月線、季線支撐。摩爾投顧投資長郭哲榮在他官方youtube頻道分析，大盤上空已無壓力，有幾檔股票很可能趁勢飆漲，10月台股將有驚奇表現，對於表現不佳的大立光，他呼籲，這次是跌真的，在台股創新高的時候破底，投資人千萬不要逢低就接。

郭哲榮指出，在疫苗還沒出現前，拜登勝算機率大增，等到拜登一路領先到如果疫苗出現後，川普就會逆轉勝，資本市場也會跟著很開心。他提到先前輝達RTX 3080顯卡出現災情，許多報導說過熱，但他認為這絕不是電容問題，而是三星製程的問題，這個消息會讓台積電受益，但台積電沒有漲太多，反而華爾街認定台積電，所以買台積電ADR。

郭哲榮表示，例如太陽能、第三代材料無法長線操作，但台積電設備概念股一定衝出去，義隆、萬潤就能長線投資。他預測，當台積電ADR股價創新高後，帶動台股、台積電創新高後，太極、廣錠、萬潤、義隆、宣德等個股就會開始狂拉，他強調，10月驚奇，最驚奇是台股，準備突破歷史創新高。

針對大立光日前公布9月營收，這兩天股價表現又不如預期，郭哲榮指出，可能明年蘋果手機在在鏡頭方面沒有大幅度增長，這有可能是長期空頭的開始，如果有大立光的投資朋友，千萬不要接。他認為，大立光不該在台股創新高的時候破底，表示訂單流失的原因不只是華為而已，很可能以後不會有那麼多鏡頭，而且大立光毛利過高，容易下跌，也讓他直喊這次是跌真的。

※免責聲明：本文為分析師個人觀點，非任何投資建議與參考，請自行審慎判斷評估風險。

（中時新聞網 葉明芳）

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