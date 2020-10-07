3大法人買超80億 台股守穩月線、季線

台股開低翻紅 力守月季線

美國紓困法案暫喊停，美股三大指數全數收低，台股今天未受影響，加權指數開低收小紅，終場收在12746.37點，上漲42.14點，力守月線、季線。

台股加權指數早盤一度下跌超過80點，不過盤中翻紅，高點來到12774.36點，終場收在12746.37點，上漲42.14點，守住月、季線，成交金額新台幣1629.92億元。

觀察電子權值股，聯發科股價走堅，開高走高，終場收647元。亞系外資看好iPhone 新機出貨動能強勁，調升台積電目標價至600元，台積電收443元，上漲3.5元，漲幅0.80%。

大立光最高來到3280元，收在平盤3220元。聯電續強，再站上29元大關，收29.5元，漲幅4.06%。

傳產股部分，力麗環保聚酯原抽色紗線Ecoya打進科技產品，外傳力麗拿下蘋果iPhone充電傳輸線外層覆材訂單，買單湧進，攻上13.75元，收13.3元；欣陸控股盤中攻上漲停24.75元，收24.35元。

華南投顧董事長儲祥生認為，台股表現有撐，今天不受美股影響，逆勢走揚。不過，美股目前面臨盤整格局，突破9月高點有困難，推估台股續呈緩步盤堅走勢。

儲祥生說，目前沒有新穎題材帶領台股進一步攻高，預估在美國大選後，指數才有望突破，再戰萬三關卡。他建議，對於漲幅過大、本益比過高個股應維持觀望，建議保守操作，不要大幅度加碼。

三大法人買超台股80.07億元

台股今天漲42.14點，收在12746.37點，成交值新台幣1629.92億元。三大法人外資及陸資、投信和自營商同步買超，合計買超新台幣80.07億元。

自營商買超17.23億元，投信買超4.83億元，外資及陸資買超58.01億元。

華南投顧董事長儲祥生說，目前沒有新穎題材帶領台股進一步攻高，預估在美國大選後，指數才有望突破，再戰萬三關卡。他建議，對於漲幅過大、本益比過高個股應維持觀望，建議保守操作，不要大幅度加碼。