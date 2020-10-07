上市、櫃企業營運快報

今（10/7）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.整流二極體大廠德微科技9月因內部調整庫存，營收月減39%，但仍看好第4季旺季效應與遠距商機，配合晶圓製程與自動化等布局，力拚未來兩年毛利率突破40%。

德微9月自結合併營收新台幣8120.4萬元，較去年同期下滑41.7%、月減39%，累計今年前9月自結合併營收11.46億元，較去年同期微幅下滑0.21%。

2.半導體設備暨系統整合廠華景電通前8月稅後淨利達新台幣1.05億元，每股純益3.48元，預計15日登錄興櫃交易。

華景電成立於2000年9月，聚焦半導體晶圓製程氣體性分子污染物（AMC）防治設備及無線射頻辨識系統（RFID）整合派工系統方案。

華景電去年營收為6.94億元，稅後淨利達1.37億元，每股純益4.9元；華景電今年營運穩健，前8月營收為4.73億元，年增19.89%，稅後淨利達1.05億元，每股純益3.48元。

3.配合金管會「金融發展行動方案」循序要求上市公司至112年起，全面申報英文版股東會資訊，證交所日前公告修正「對有價證券上市公司及境外指數股票型基金上市之境外基金機構資訊申報作業辦法」相關規定。

第一階段：108年底實收資本額達100億元以上，或108年召開股東常會時股東名簿記載之外資及陸資持股比率合計達30％以上之上市公司，於109年召開股東臨時會者，仍應申報相關英文版資訊。

第二階段：自110年起，109年底及110年底，實收資本額達20億元以上，或109年及110年召開股東常會時，股東名簿記載之外資及陸資持股比率合計達30％以上者，分別於110年及111年間，應申報前揭英文版資訊。

4.螺絲大廠世豐螺絲（2065）9月合併營收達2.07億元、年增55.76％，創單月新高，且第三季合併營收為5.94億元、年增28.24％，也創單季新高。

世豐表示，單月營收連續二月改寫歷史單月新高，主要受惠美國螺絲品牌商、建築裝修通路客戶拉貨需求強勁，帶動整體出貨表現續增。

5.首度出現香港拍場的德國藝術大師格哈德．里希特（Gerhard Richter）的《抽象畫（649-2）》，在剛結束的香港蘇富比「現代藝術晚間拍賣」上以逾2.14億港元（近8億台幣）成交，買家是日本箱根POLA美術館，一舉刷新西方藝術品在亞洲拍賣之最高成交價！

6.周年慶不再是百貨公司的專利，燦坤與全國電子搶當3C通路市場龍頭，也跟上這股周年慶風潮，競相與東元、聲寶、LG、三星、Sony、Panasonic及Philips等土洋家電品牌結盟，祭出周年慶促銷，全國電子6日率先起跑，燦坤8日加入戰局，都訂出銷售業績目標比去年同期年成長一成以上。

7.感測器廠原相9月在遊戲機、電競滑鼠、安防與穿戴晶片出貨暢旺帶動下，營收攀高至新台幣7.85億元，月增3.55%，連續2個月創歷史新高紀錄。

8.在個人電腦市場需求強勁帶動下，金氧半場效電晶體（MOSFET）廠杰力9月營收攀高至1.96億元，月增22.1%，刷新歷史新高；大中9月營收2.6億元，月增7.71%，連續3個月業績創歷史新高。

大中母公司茂達在遊戲機新客戶效益發酵下，9月營運同樣繳出亮麗成績單，營收首度突破5億元關卡，達5.05億元，月增5.59%，年增24.16%。

感測器廠昇佳受惠智慧手機新機效益，9月營收攀高至5.35億元，月增1.67%，連續2個月業績創歷史新高。

9.IC載板暨印刷電路板（PCB）廠南電（8046）2020年9月營收持穩高檔、年增達2成，帶動第三季營收突破百億關卡、創近9年高點。展望本季，投顧法人預期受ABF載板產能調整及BT載板、PCB需求轉淡影響，第四季營收估將季減近雙位數，但長期營運成長仍看旺。

南電今（7）日股價跟隨大盤開低，雖一度力振翻紅小漲0.41％，惟隨後再度翻黑走跌、一度下跌2.06％至119元，目前跌幅收斂。三大法人近期偏空操作，上周合計賣超192張、本周迄今續賣超453張。