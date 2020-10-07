今日焦點股 重點摘要

今（10/7）日熱門焦點股如下：

（1）歐系外資今天發布研究報告，看好晶圓代工廠聯電受惠於28奈米放量及8吋晶圓供不應求，未來數年獲利成長可期，將投資評等調升至買進，目標價上修到45元。

聯電股價今天開低走高翻紅，盤中最高來到29.05元、漲幅約2.47%，成交量逾10萬張。

歐系外資表示，隨著更多5G手機問世以及電視解析度升級帶動大尺寸IC需求穩定攀升，8吋晶圓缺貨情形可能延續到明年，加上車用、工業化及物聯網等新需求，預期未來2到3年8吋晶圓代工供給將更吃緊。

歐系外資認為，聯電28和22奈米的技術水準終於趕上台積電，並在今年拓展產品線，推估聯電28奈米折舊費用將於2021年減少46%、2022年減少70%，有助提升聯電2022年28奈米毛利率至60%以上。

考量需求優於預期，歐系外資將聯電2020年、2021年每股盈餘預估值上調13%、11%至1.68元、2.59元，投資評等從「中立」升至「買進」，目標價由15元調高到45元。（中央社）

（2）亞系外資今天發布研究報告表示，晶圓代工廠台積電將受惠iPhone 12帶動出貨及銷售額成長，長期還有英特爾晶片委外商機，將台積電目標價升至600元，維持買進評等。

台積電股價今天開低，早盤低點來到435元，跌幅逾1%，成交量超過1萬張。

亞系外資分析，蘋果公司iPhone 12可能推出低價版及5G版本，有望成為2014年至2015年以來出貨量最多的iPhone系列。蘋果是台積電最大客戶，占營收比重約24%，台積電也是A系列處理器獨家供應商，且有望生產新款MacBook搭載的ARM架構處理器，預期2021年台積電來自蘋果營收將年增42%。

亞系外資說，從短期來看，台積電客戶超微（AMD）持續提升個人電腦（PC）及伺服器晶片市占率，將扮演台積電未來兩年更重要的獲利成長動能，特別是5奈米製程，推估2021年至2022年超微貢獻台積電營收比重將達8%至9%。就長期而言，英特爾若把晶片委外訂單交給台積電，有機會貢獻台積電2025年營收20%。

在iPhone新機貢獻下，亞系外資預估台積電今年第4季營收將季增8%，優於市場推測的與第3季持平，並看好5奈米放量將推升明年獲利，將台積電2020年、2021年每股盈餘預估值調高2%、10%至18.99元、23.06元，目標價從460元上修到600元，維持「買進」投資評等。

蘋果公司宣布，將於太平洋夏令時間10月13日上午10時（台灣時間14日凌晨1時）舉行發表會，邀請函藏有擴增實境（AR）特效，可能暗示iPhone新顏色或其他新產品。

國外媒體猜測，iPhone新機可能命名為iPhone 12系列，最快有望10月16日開放預購、10月23日正式開賣。不過，相關推測均未獲得蘋果證實。（中央社）

（3）盤中熱門焦點股：

1.南亞科(2408)：本土法人續買超，盤初股價逆漲逾3%。

2.聯電(2303)：昨外資賣超縮手、本土法人續買超，不理ADR昨夜跌3.37%，早盤一度逆漲近2%，守穩5日線。

3.燁興(2007)：外資連兩日擴大買超，今早交投再升溫，盤初急拉觸漲停。

4.富邦媒(8454)：momo拚連假商機，激勵今早股價再度衝破700關、漲逾6%，5日線、月線、季線一次到手。

5.欣興(3037)：第4季營運看俏，本土法人進場布局，股價高檔盤旋，今早逆勢揚升1%以上。

6.可成(2474)：轉型聚焦三領域，股價未再破底，早盤逆揚拚回180元。

7.陽程(3498)：8月營收創近二年同期高，市場期待9月表現，多方先行攻高約3%。

8.中工(2515)：手中案量爆發，今年獲利受期待，股價底部漸墊高，抗空站盤上。

9.建準(2421)：9月營收為12.31億元，年增13.68%，多方穩穩走，回到所有短均之上。

10.聯發科(2454)：里昂力捧千金不退讓，外資連5日買超，早盤抗跌漲近1.5%。

11.大中(6435)：MOSFET強強滾，推升業績創高，早盤爆量強漲6.7%，衝上3個月高點。

12.富鼎(8261)：上月營收年增63.47%，攀新高，開盤半小時即爆1.4萬張量能，逆漲逾9%。

13.杰力(5299)：疫情催熱MOSFET需求，9月、前9月營收雙攀頂，晨盤上揚漲逾4%。

14.旺玖(6233)：不畏外資連3日賣超，IC設計撐盤，早盤挾量反彈漲近5%，再拚前波高價。

15.新普(6121)：9月營收破80億元創高，早盤漲逾5%，攻克月線。

16.京城銀(2809)：前3季EPS 3.29元，登近3年同期高點，早盤漲逾2%。

17.達輝-KY(5276)：9月營收年增翻倍，早盤觸及漲停、改寫前高。

18.宏達電(2498)：9月營收暴增9成，拉抬Q3同歡，激勵晨盤勁揚3%，重返月線。

19.亞太電(3682)：獲外資連2買，吸引買盤搶進，今火速漲停，一舉收復月線及10元票面。

20.力麗(1444)：強化布局，迎綠色商機，昨獲外資翻多買超相挺，早盤挾量衝高半根停板，強站高崗。

21.茂迪(6244)：美國再生能源概念股點火，太陽能族群陽光普照，今急拉大漲5%，登波段高。

22.元晶(6443)：Energy Taiwan下周登場，太陽能股先暖身，昨獲三大法人聯手買超相挺，晨盤創高後遭獲利了結，股價震盪。

(時報資訊)

（4）明泰（3380）合併仲琦（2419）後營收大爆發，受惠於揮別疫情後兩家公司營運同步升溫，明泰9月營收順利以34.74億元創下歷史新高，不但較上月的34.74億元月增9.34％，更較去年同期的14.39億元，年增141.43％。

明泰9月營收亮眼表現吸引多方卡位，7日股價跳空開高，以27.8元開出，上漲3.73％，盤中一度衝高至28.15元，拉出逾半根漲停。仲琦7日股價也同步走穩，以小紅走勢力守20元關卡。

明泰第3季營收直逼百億關卡，達96.7億元，較上季的77.25億元以及去年同期的39.82億元，分別出現25.18％及142.84％的成長，累計前三季營收223.81億元，亦較去年同期的111.47億元，出現逾倍的成長。（工商時報 鄭淑芳）

（5）美系外資針對聯詠(3034)出具最新報告指出，華為禁令的衝擊都在市場預期中，目前聯詠已經逐步恢復中，第四季來自OPPO、小米的積極下單，加上漲價助攻，將聯詠目標價由299元調升到319元、評等維持加碼。

美系外資表示，聯詠目前正如預期從短期華為短缺中恢復，主要來自非手機業務的帶動，根據調查顯示，華為的缺口在市場上是眾所周知的，可以預期的是華為第四季將不會對聯詠提供貢獻，只是第三季聯詠在平均售價提高的情況下，收入有機會符合財測，單季營收落在200億~206億元。

展望第四季，美系外資表示，預期OPPO和小米將積極下單SDDI訂單，以獲取華為留下的需求缺口，該趨勢將持續到2021年，且看好LDDI的定價將持續高漲，主要是反映晶圓以及委外封測代工(OSAT)成本的提升，幅度從5%~10%不等，故聯詠第四季營收恐僅會出現個位數跌幅，或甚至有成長的機會，故將聯詠目標價由299元調升到319元、評等維持加碼。

美系外資表示，整體筆記型電腦(NB)市場的動能預計將延續到2021年上半年，目前通路中的庫存仍然很低；另外，聯詠的監視SoC(系統單晶片)透過第三季開始與大陸客戶密接接觸後，後續將越來越受到重視，儘管功率相較於海思較低，但在面對中華區供應商的競爭仍有不錯的競爭力，看好其市占率將從2020年的5%成長到2021年上看10%，且到2022年收入貢獻率將達到10%。（時報資訊 王逸芯）

（6）歐系外資針對創意(3443)出具最新研究報告指出，隨著持續降低量產貢獻營收比重，長線由AI、5G扮演重要引擎，將創意今年每股獲利從4元提高至4.15元，維持創意目標價250元、中立評等。

創意9月合併營收14.08億元、月增加18.8％，年增加86.1％，為單月歷史次高，表現優於預期；創意第三季營收35.29億元，季增加20.6％、年增加45.5％，單季營收寫下7季度來新高。

歐系外資表示，創意第三季營收優於預期，主要是因NRE(委託設計)銷售額增長了167％，在經過第二季的季度下滑34%後，隨著AI、高端網絡、SSD增長驅動下，帶動高級節點中的控制器、伺服器IC業務，帶動創意NRE業務增長，另外，無人機、太陽能和伺服器晶片組的需求也優於預期，成功抵消了遊戲機晶片組的放緩，將創意2020年的每股獲利從4元提高至4.15元，並維持2021年每股獲利8.60元。

歐系外資表示，AI、5G將是創意2021年營運的關鍵增長動力，創意的目標是持續降低量產營收比重，預估2020年為95%、到2021年為82%，接下來的五年將進一步降至50%。

同時也拉升5G、AI貢獻，隨著5G帶動更多基站以及晶片的需求，創意將2021年力拚占銷售額的20%，在AI項目上，創意將從事AI培訓和機器視覺領域的研究，預計下半年占比營收6%，且會在2021年開始會有更多的收入，維持創意目標價250元、中立評等。（時報資訊 王逸芯）

（7）DRAM廠南亞科(2408)9月營收呈現雙增，將於下周一(10月12日)召開第三季線上法人說明會，將對記憶體景氣發表看法。隨著市場供需尚平衡，第四季記憶體價格走勢可望優於預期，DRAM價格有機會持穩，本土法人持續加碼，股價今早續攻。

南亞科上周在土洋法人聯手買超帶動股價重返季線，本周挾著9月營收回溫的利多，股價持續走高，今早開高走高，盤中漲2元至58.6元，漲幅達3.7%。本土法人持續加碼南亞科，投信近20天共買超10787張，自營商連續兩天共買超992張；外資本周以來則小幅賣超。

南亞科銷售回溫，2020年9月自結營收為55.47億元，為四個月以來新高，月增13.89%，較去年同期增加10.90%。

南亞科第三季營收153.23億元，季減約7%。隨著第三季產品價格持穩，預計第三季營運成績仍有撐，今年1~9月營收達462.32億元，較去年同期增加19.74%。

南亞科總經理李培瑛於上季法說會表示，下半年產業景氣審慎樂觀。公司預期第三季合約價將至少持平。上半年受惠遠距教學與居家辦公，推升伺服器與PC需求成長動能，下半年有機會穩健發展。

原先市場對記憶體景氣看法轉為保守，認為第四季將大跌，但隨著市場供需仍平衡，價格可望優於預期；下游模組廠威剛即指出，整體新增產能有限，配合各家新款5G手機與新一代遊戲主機陸續上市，第四季記憶體價格走勢將優於預期，不僅跌幅可望收斂，DRAM價格有機會持穩發展。（時報資訊 沈培華）