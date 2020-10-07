大立光目標價 內外資補刀喊砍

股王大立光9月營收不美麗，再加上10月拉貨動能疲弱，雙重利空引發法人「旺季不旺」的聯想，在營收發布後，內外資跟進補刀降目標價，拖累大立光6日股價逆勢開低，盤中一度見到3,205元的近21個月波段低點，收盤則收3,220元。

大立光預訂10月8日召開法說會，配合蘋果新機拉貨題材，再加上大立光股價已低，原本市場對大立光的法說會行情寄予厚望。不料9月營收開出，卻硬生生澆了法人一盆冷水，大立光9月合併營收雖順利穩住50億元關卡，以51.24億元開出，但年減率卻達到22.31％，再加上10月拉貨動能與9月差不多，也不符法人預期。在大立光營收公布後，6日內外資跟進發布最新的報告，著眼於大立光股價已來到近期低點，多數法人仍維持原有的評等，但卻有多家宣布調降目標價，其中摩根士丹利將目標價由原先的4,000元降為3,800元，另麥格里下看3,750元，惟與大立光昨日收盤價3,220元，仍存在逾15％以上的溢價。高盛則是維持目標2,900元的看法不變。

法人指出，市場對大立光今年營運保守以對，主要是受到華為禁令的衝擊，雖然大立光下半年也接獲不少大陸品牌手機廠追加訂單，但因彼此在ASP（平均銷售單價）的差距太大，進補效應有限，以致拖累大立光陷入旺季不旺的窘境。

法人強調，華為禁令的負面效應仍會持續到今年第四季，大立光第四季營收恐難擺脫營收雙位數年減的惡夢，也正因為後續仍有利空待發酵，儘管大立光昨日股價已落入近21個月的波段低點，但法人還是寧可選擇站在賣方，單日三大法人賣超232張，其中外資已出現連四賣，投信也呈連二賣。