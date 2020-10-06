選民心意已定 美股怎麼走？專家揭關鍵

美國總統川普上周感染新冠肺炎，經過三天治療，病情已好轉，並在5日出院；消息傳出後，帶動美股暴漲465點、站回28148點。以過去百年歷史經驗來看，即使美國總統罹患重病，甚至死亡，美股最多只下跌3%，且很快就能甩掉跌勢。

MarketWatch報導，CFRA投資策略長Sam Stovall在周一（5日）發表研究報告指出，回顧過去101年以來，美國前總統哈定（Warren G. Harding）、羅斯福和甘迺迪過世，以及其他總統突然發生醫療意外，道瓊工業指數最多只下跌3%，而且跌勢只延續幾天而已。

Stovall說，只有艾森豪總統1955年心臟病發和隔年確診克隆氏症（Crohn’s disease），才拖累道瓊指數重挫5%，並持續好幾個月。他認為，總統的健康跟市場無太大關係，股市是反映經濟指標，並非政治風向球。

Pantheon Macroeconomics首席經濟學家Ian Shepherdson表示，美股對川普確診的初步反應沒有多大意義。由於市場不喜歡不確定性，加上距離美國大選只剩4周，多數選民心中已有定見，很難看出川普確診對選情有多大實質改變。

路透4日最新民調顯示，從10月2~3日的全國調查結果來看，川普確診後，他的支持度只有41%，遠遠落後民主黨總統候選人拜登的51%。

Shepherdson也指出，民調透露出拜登勝選是最有可能的結果。他強調，即使川普確診也不可能增加大選前通過經濟刺激法案的機會。

(中時新聞網 吳美觀)

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