10/7盤前掃描》新台幣強漲 出口商叫苦連天
暌違逾九年，6日新台幣收盤再度漲破29元價位 ，一舉突破「楊金龍防線」，下一步將挑戰「彭淮南障礙」的28.632元，但新台幣的強勢卻讓不少產業苦不堪言，工商時報為您精選今日必知的國內外大事，讓您在開盤前掌握先驅。
台幣煞不住 收28.96元
9月以來新台幣屢創驚奇，除連破29.5元、29.3元和29元三關，今年以來對美元漲幅3.96％，更穩居「最強亞幣」，漲幅狠狠超車日圓和人民幣的2.83和2.28％ …閱讀全文
台幣太強 壽險業恐賠到趴下
今年9月新台幣走勢讓壽險公司膽戰心驚，但想避險也已來不及，前八月光買避險工具費用就達1,094億元，雖比去年同期省285億元，但因新台幣升值且獨強，所以前八月匯損金額是近三年同期新高 …閱讀全文
柯拔希：29元一破 廠商做白工
柯拔希指出，台灣產業靠出口維持發展，產業界很努力，包括機械業在內，許多產業都在世界佔有一席之地，甚至領先，但新台幣匯率也要幫忙 ，匯率一直是出口廠商的最痛…閱讀全文
美股︱川普喊卡紓困案協商 道指跌逾300點
川普周二下午於推特貼文表示，已指示白宮代表們停止（新冠紓困方案）談判，直到獲勝當選後，將會立刻通過一項重大的刺激方案，並且聚焦於認真工作的美國人以及小型企業…閱讀全文
卜蜂買日盛金控 金管會不准
此案是2009年金管會訂定金控大股東審查管理辦法以來，首次正式駁回產業申請投資金融機構案，將被視為「典範」，銀行局局長莊琇媛亦直言：「產金分離目前仍是我們（金管會）的政策」 …閱讀全文
新iPhone快來了 台積笑開了
放眼第四季至來年，樂觀派外資看好營收將較第三季進步，單季每股純益將衝上4.94元，蘋果憑藉如此強勁的產品周期，台積電2021年上半季可望再度繳出優於潛在產業庫存調整的好表現 …閱讀全文
組改啟動 數位發展部年底送審
在數位時代發展下，政府要以哪個單位作為「大腦」進行整合？政府規劃的數位發展機關，形式是部還是會？組織改造草案何時出來？蘇揆明確指出，政府將成立數位發展部，將在年底前推出行政院組織改造案 …閱讀全文