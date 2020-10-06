川普出院 台股收復季線

美國總統川普染疫事件進展快速，受惠出院利多，5日費城半導體指數、那斯達克指數及台積電ADR分別上漲3.35％、2.32％及4.63％，順勢激勵台股6日大漲155.95點，漲幅1.24％，收在12,704.23點，成交值1,658.55億元，一舉收復月、季線及12,700點大關，大漲收復所有均線。

三大法人6日回補112億元，創近一個月新高，其中外資回補93.70億元為最大功臣，然官股卻連五賣逾73.04億元。台股美中不足的是，股王大立光因9月營收表現不如市場預期，股價不但跌破3月股災低點，也創近21個月來的波段低點。

川普從2日自曝染疫，美股恐慌暴跌，直到出院重返白宮，市場掀起一片樂觀情緒，才短短兩個交易日，美股大跌後大漲，又再度證明川普掌權全球資本市場的威力。

德信證券自營部副總吳文彬、康和證券投資總監廖繼弘及統一期貨分析師廖恩平均認為，挾著台股站上所有均線，多方氣勢強，但仍有三大疑慮，使台股處於高檔震盪，恐怕要到11月中旬展開起漲的突破走勢，屆時才能打出W底。

第一大隱憂為台股量能不濟，連續五個交易日皆未達2千億元，低於月均量，雖6日站上月線，但月線走平，未符合「月線上揚、月均量往上」的攻擊訊號，攻堅力道不強。

第二大隱憂為台積電ADR在5日上漲4.63％，但6日台積電股價表現反常，僅上漲1.62％，同時盤面上熱門股多數為低價股，漲勢也不連續，市場認同度較低。

第三隱憂為11月3日美國總統大選前，估計川普會有驚人之舉，因台股投資人經歷過「319槍擊」事件，遂寧願退場觀望，避險為上策，是近期元大台灣50反1的資產規模高達996億元，並超越台灣50ETF的主因。

廖繼弘、吳文彬表示，台股13,000點上檔套牢壓力重，需時間化解，預計隨著美國選舉結束，月、季線有望再度黃金交叉轉強。在此之前，台股高檔震盪盤整，12,100～13,000點區間整理。