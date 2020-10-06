台幣升值受惠股 資產營建、傳產內需出列

強勢新台幣時代來臨，有望重演台灣錢淹腳目的榮景，資產營建與傳產內需兩大族群可望受惠。法人認為，「有土斯有財」及「抗通膨概念」雙加持，相關個股成當紅炸子雞。



新台幣匯率歷經9月底出口商拋匯潮後，升值走勢卻未出現煞車跡象，6日盤中再度上探「彭淮南防線」28.5元，終場收在28.96元，自2011年以來首度以28字頭作收。



雖然外資6日買超99.89億元，但今年以來累計賣超金額達6,802.87億元，反觀新台幣第二季以來一路走揚，截至6日止升值1.146元，6日盤中28.71元，距離前央行總裁彭淮南1998年上任以來新台幣兌美元匯率最高28.632元，僅剩7.8分。



凱基投顧董事長朱晏民認為，與過往熱錢拉抬新台幣匯率情形不同，今年國內疫情控制得宜，科技產業又有居家辦公、轉單效益等利多，加上台商回流題材，基本面成為匯率基礎，外資則在國際不確定因素下，對台股一路保持觀望態度。



法人指出，央行受制美國匯率操縱國壓力，出手干預匯市動作收斂，加上壽險業者海外投資放緩，成為新台幣強升另一層因素。儘管強勢的新台幣對台股將形成有力支撐，然工具機等特定產業的匯損衝擊對業績造成的影響仍不可小覷。



至於資產營建族群方面，新台幣強勢格局與低利率環境，以及台商資金回流掀起的搶地、搶廠、搶商辦的風潮下，包含裕隆、厚生、士電、南港、大同、三陽工業、南紡等資產股，以及欣陸、台開、冠德、興富發等營建股第四季財利多見，前景不看淡。



傳產內需股同樣在新台幣升值帶動進口原物料的成本降低，業績有望獲得拉抬，永大、台達化、寶雅、中華、泰山等內需股頭頂聚寶盆，近期買盤積極湧入。



統一投顧董事長黎方國認為，儘管外資大賣台股，但未見大舉匯出，除台股展望樂觀，主要在等待美國大選結果、蘋果新機銷售狀況及疫苗發展等不確定因素告段落，屆時資金可望回流股市。