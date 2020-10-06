3大法人買超118億 台股返月線登高12,704

電金齊揚 台股收復月線站上12700點

美股收紅，激勵台股今天開高走高，電子、金融股及風電族群走強，指數收漲155.95點，站上12700點大關；分析師表示，台股區間整理，今天站穩月線後，未來盤勢更樂觀。

美國新振興方案取得進展及美國總統川普染疫後迅速出院，提振投資人信心，台股加權指數今天盤中一度勁揚超過158點、最高來到12706.39點，突破季線約12617點及月線約12640點，終場收在12704.23點，上漲155.95點，漲幅1.24%，成交值新台幣1635.06億元。電子股漲1.28%，金融股漲1.02%。

權值電子股台積電受到美國存託憑證（ADR）大漲4.6%帶動，今天股價強勢，終場上漲1.62%，收439.5元，成交量超過3.55萬張；鴻海漲0.13%，收在77.8元；股王大立光股價持續破底，終場跌2.28%，收3220元。

由於國慶前上演政策行情，激勵太陽能廠元晶盤中亮燈漲停直到終場，收在30.55元；風電概念股上緯投控也收在漲停158元。

金融股富邦金漲0.73%，收41.5元；國泰金漲0.52%，收在38.65元；中信金漲1.65%，收18.45元。

君安投顧分析師黃子桓表示，今天台股漲勢主要反映美股昨晚大漲，目前台股區間整理，13000點可視為區間上緣，下檔約在12150點，今天站穩月線後，未來盤勢會更樂觀。由於防疫概念股近期已經漲多，目前焦點應放在電子、傳產等有業績題材的族群。

三大法人買超台股118.34億元

台股今天漲155.95點，收在12704.23點，成交值新台幣1635.06億元。三大法人同步買超，合計買超新台幣118.34億元。

自營商買超14.36億元，投信買超4.10億元，外資及陸資買超99.88億元。

君安投顧分析師黃子桓表示，台股目前走勢呈現區間整理，13000點可視為區間上緣，下檔約在12150點，今天站穩月線後，未來盤勢會更樂觀。

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