5大利多 熱錢湧股匯雙飆 台股返12,700

受惠美股周一大漲，川普新冠病情轉佳，已出院返白宮等消息面激勵，使台股周二開高走高，大漲155點，收復12700點、月線與季線，報12704點；另外，在國際熱錢持續關愛台灣股匯兩市下，使新台幣早盤也一度逼近28.7元大關，迄午盤仍大升2.6角，暫報28.76元，創9年多來新高水準。

除川普新冠病情好轉外，據資深業內人士指出，台股短中期還有5大利多，包括：1.新冠疫苗將陸續在今年底或明年首季量產，掃除病毒威脅。而且新冠疫情近期在歐美雖仍有蔓延跡象，但死亡率已大幅降低。2.今年Q4與明年上半年疫情愈趨緩解後，可望迎來潛在的報復性消費與出遊之龐大商機。

3.美國總統大選將在11月中旬前塵埃落定，屆時無論誰入主白宮，對全球股市的不確定短空因子將消除。4.全球主要央行的短期利率，在疫後振興經濟為最高指導原則下，至少在未來2年內將持續徘徊在歷史低水準。5.台灣第4季與明年GDP成長持續看俏，使本益比適度調整，與高股息殖利率概念，仍為台股基本面做好後盾。

在重量級集團股方面，除股王大立光、日月光控與聯電等拉回整理，表現疲軟外，餘台積電、台塑四寶、聯發科、台達電、和碩、中華電、台灣大、國泰金、第一金、富邦金、兆豐金、中信金、中鋼、遠東新、統一、台泥、亞泥、南亞科、友達、長榮航、華航、群創、廣達、鴻海及仁寶等，都臉色紅潤。

除權值股表現不錯外，電子各族群如PCB、IC設計、被動元件、二極體、MOSFET、太陽能與矽晶圓等也多紅光滿面，而傳產與金融也各有法人所愛，係盤勢開高之後不回頭，指數於終場勁揚155.95點，報12704.23點，漲幅1.24%，成交1635.06億元。

櫃買市場方面，受惠電子股持續擔當攻堅主流，加上紡纖、化學、電機、營建與觀光等族群也力挺多方，成功化解生技類股多空僵持，平盤作收，與鋼鐵股拉回壓力，終場指數收漲0.98%，報164.42點，雖重返季線之上，但月線還待克服，單日成交412.33億元。