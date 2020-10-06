川普信心喊話 19檔激勵衝漲停

台股今（6日）加權股價指數收盤報12,704.23點，漲155.95點，漲幅1.24%，成交量為1,635.06億。

據業內初步統計，上市、櫃股票計建通、正達、營邦、矽力-KY……等19檔強勢漲停板，在中秋連假前買氣不墜，守住盤市。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股今漲幅7％以上的有19檔，前10名為建通 (2460)、正達 (3149)、燁興 (2007)、盛達 (3027)、淳安 (6283)、第一銅 (2009)、毅嘉 (2402)、元晶 (6443)、矽力-KY (6415)及隴華 (2424)以上皆漲停。

今日有12檔超過5％跌幅，跌幅前10名有精熙-DR (9188)、泰金寶-DR (9105)、越南控-DR (9110)、巨騰-DR (9136)以上4檔跌停，其他還有千興 (2025)、東訊 (2321)、科風 (3043)、首利 (1471)、華上(6289)及天瀚 (6225)。

上市成交量前10名個股有聯電 (2303)、群創 (3481)、友達 (2409)、圓剛 (2417)、力麗 (1444)、長榮 (2603)、大亞 (1609)、欣興 (3037)、中興電 (1513)及聯合再生 (3576)。

上櫃有12檔7％以上漲幅，其中前10名為營邦 (3693)、志旭 (8067)、展匯科 (6594)、精確 (3162)、VHQ-KY (4803)、亞洲藏壽司 (2754)、臺龍 (6246)、達輝-KY (5276)、晶宇 (4131)以上9檔漲停，另外有光耀 (3666)。

今日上櫃有7檔股票有5％以上的大跌，前10檔欣大健康 (4198)、及成 (3095)、尚茂 (8291)、欣厚-KY (4924)、富驛-KY (2724)、昇華 (4806)、寶得利 (5301)、京晨科 (6419)、易發 (6425)及衡平 (8934)。

上櫃成交量前10名為茂迪 (6244)、廣運 (6125)、宏捷科 (8086)、崧騰 (3484)、樺晟 (3202)、創惟 (6104)、大田 (8924)、太景*-KY (4157)、威剛 (3260)及萬潤 (6187)。