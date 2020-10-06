今日焦點股 重點摘要

今（10/6）日熱門焦點股如下：

（1）台股今天早盤大漲逾百點，股王大立光在9月營收表現不佳、旺季溫吞下，股價持續破底，早盤來到3220元，創下近1年10個月來新低。

大立光今年以來表現弱勢，外資持續站在賣方，持股比重從年初超過51%一路下降至昨天的44.03%，壓抑大立光股價成為今年來最弱的高價股。在10月仍不見旺季動能的失望性賣壓下，大立光今天股價開低走低，截至9時15分止，下探3220元，盤中跌幅一度超過2%，創下近1年10個月來新低，為蘋概股中最弱的一檔。

大立光昨天公布9月營收新台幣51.25億元，為今年次高，雖連2個月站回50億元關卡，但月成長2%，年衰退22%；第3季營收147.87億元，較第2季成長17%，較去年同期衰退20%；累計前9月合併營收406.52億元，較去年同期衰退4%。

法人表示，受到華為禁令影響，非蘋陣營拉貨持續疲弱，加上蘋果競爭對手分食，大立光旺季效應溫吞，表現平淡，第4季也沒有太大期待，短期無顯著成長動能，預期高階產品成長動能在明年下半年回溫。（中央社）

（2）鴻海第3季營收季增14.3%，優於市場預期，美系外資認為在蘋果新品放量挹注下，第4季營收將季增36%，維持加碼評等和目標價102元；另一家美系外資重申加碼評等與目標價95元。

截至9時50分，鴻海股價最高來到78.2元，上漲0.6%，成交量超過6000張。

美系外資發布研究報告說明，鴻海9月合併營收新台幣4663.63億元，雖年減20.66%，仍優於市場預期，動能來自iPhone 11、iPhone 11 Pro等舊機需求以及美國超大型資料中心伺服器出貨。

預估鴻海第4季營收將季增36%、年增1%，主要受惠於iPhone 12系列新手機、新款iPad Air及10.2吋iPad、Apple Watch Series 6、PS5遊戲主機等旗艦專案放量，維持「加碼」評等和目標價102元。

另一家美系外資指出，鴻海今年第3季營收達1.29兆元，季增14.3%，原因在於消費性電子產品和雲端需求優於預期。在iPhone 12新機出貨挹注下，預估鴻海第4季營收將季增51%，有望帶動股價表現，重申「加碼」投資評等與目標價95元。

日系外資認為，鴻海致力於內部效率優化及需求回溫，2021年至2022年毛利率有機會上看6.6%至7%，優於2020年毛利率預估值6%。雖然今年受到武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響，鴻海獲利恐年減11%，但隨著需求復甦，明年獲利應可年增28%，維持鴻海「優於大盤」評等。（中央社）

（3）盤中熱門焦點股：

（4）第3季面板需求強勁，出現價漲量增榮景，友達(2409)預計10月29日召開法說會，預料第3季將結束連續6季的虧損，友達及群創(3481)股價都出現修正後的反彈，盤中漲幅都達到3％。2021年大型運動賽事重新舉辦，且韓系面板廠年底退出LCD市場，供需持續轉佳，TV報價有望維持高檔水準，看好面板廠評價持續提升。

今年第3季受惠於居家辦公及遠距商機，帶動IT面板強勁需求，面板廠將部分產能由TV面板轉向IT面板。但全球TV品牌廠因庫存水位偏低，且TV面板採購量季增超過3成，也讓TV面板供需轉佳，TV面板第3季漲勢驚人，漲幅優於市場預期。

由於TV及IT面板供需吃緊，法人估計面板雙虎第3季營收季增都將超過1成，且報價上漲及稼動率提升，毛利率將大幅成長，外界都看好面板雙虎第3季盈虧轉盈。

展望第4季，韓廠第4季關閉G8.5及G7.5 LCD產線，TV面板供給將進一步縮減。隨著TV面板需求增溫，TV面板漲勢可延續至11月，第4季平均報價較第3季有機會呈現雙位數漲幅，面板廠獲利持續成長。（時報資訊 莊丙農）

（5）軸承廠瑞穎工業打入美國電商龍頭自動倉儲物流系統、快遞業供應體系，營運未受新冠肺炎疫情影響，反而獲益，加上今年開發新客戶及新產品，營運報喜。9月營收締造單月營收新高；第三季營收改寫單季新高；前三季營收創同期新高。今(6)日股價上漲5.5元而以200.5元開出，目前呈現大漲走勢。

瑞穎表示，瑞穎生產軸承主要應用在自動倉儲、汽車拉門及行李箱等產品。去年開發物流設備用的軸承新產品，布局歐洲、北美及南美、東南亞及中國大陸等市場客戶。瑞穎原本預期新產品需要5年才能收到成效，但今年3月美國爆發新冠肺炎疫情，各城市陸續封城，宅經濟發酵，美國電商平台、物流業，對自動倉儲設備需求增溫，帶動客戶對瑞穎軸承需求，今年營收未受疫情影響，反而持續攀升。

瑞穎9月營收攀升至1.94億元，年成長124.31％，創單月營收新高；第三季營收4.62億元，年增幅40.67％，改寫單季營收新高；前三季營收12.91億元，締造同期營收新高，年增14.61％。（工商時報 沈美幸）

（6）義隆(2458)9月營收登頂，月增加12.8%、年增加69.5%，主要是受惠疫情帶動下，居家辦公、遠距教學所引爆的NB需求，今股價反映營收告捷，強勢上漲約2.5%，最高衝上150元，逼近月線150.53元，展望第四季，在歐美疫情延燒下，全球NB市場依舊暢旺。

義隆9月營收17.2億元，月增加12.8%、年增加69.5%，單月營收衝上歷史新高，累計前9月營收105億元、年增加54.3%，亦創下歷史新高。

義隆第三季營收為47.07億元，達陣先前財測預估的46~48億元，也相較第二季的35.39億元，成長達33%，續創歷史新高，顯示出義隆第三季出貨動能依舊強勁，在新冠肺炎在歐美掀起第二波回馬槍下，NB需求強勁，尤其是用於教育的chromebook，帶動高毛利的touch screen產品線大幅成長，此外，目前市場對於全年筆電需求量將由原先1.4億台提升到約1.7億台。

展望第四季，由於疫情持續延燒，目前客戶端需求還是很熱，訂單能見度拉長至2個月，且該波需求更有機會延續到明年，法人也樂觀預估，義隆今年有機會挑戰賺進一個股本。（時報資訊 王逸芯）