10/6盤前掃描》病情未脫離險境 川普返白宮
美國總統川普於美東時間周一晚間離開醫院 、 返回白宮，其健康好轉的消息帶動全球股市5日一陣歡欣鼓舞，工商時報為您精選今日必知的國內外大事，讓您在開盤前掌握先驅。
川普出院返白宮 健康狀況將成大選新焦點
儘管仍在治療，美國總統川普已迫不及待出院返回白宮，不願放棄選前最後衝刺。但川普的復原狀況是否如他所言理想，能否完成長達90分鐘的第2場總統辯論，將成大選新焦點 …閱讀全文
美股︱川普預告出院 道指收盤漲逾400點
美國總統川普（Donald Trump）於推特上表示將在周一晚上出院，緩解了市場對於選舉之日的擔憂，道瓊工業指數尾段漲幅擴大，收漲465.83點，那斯達克指數收盤漲幅逾2% …閱讀全文
大立光9月營收 站穩50億元
大立光5日照例開出9月營收的數字，經自結，9月合併營收為51.25億元，連二個月站穩50億元關卡，單月營收較上月的50.25億元成長2％，與大立光先前預期的「9月拉貨動能比8月好一點點」說法出入不大 …閱讀全文
中芯遭美制裁 尚有一線生機
按照中芯國際的公告內容，公司並未如華為般被列入實體清單，僅是受限於較針對軍用等領域的出口管制。 專家分析，實體清單為全方位的制裁，中芯國際尚未被列入該清單，所以還不到最壞狀況，該法條針對軍事領域進行制裁…閱讀全文
台幣強升 飆逾9年新高
合計新台幣已連續四個交易日收漲，匯銀主管指出，主要是「出口商大賺美元，9月一直拋也拋不完，10月初還在賣」，加上外資也偏愛相對安全又高現金殖利率的台股，央行29元防線應該守不了多久 …閱讀全文
9月錢潮 六都移轉棟數爆表
第三季因疫情趨緩，在剛性需求遞延出籠、低利環境下投資置產保值風再起下，房市掀起一波交易熱潮，7、8、9月三個月全台各地持續激情演出，向來為傳統淡季的第三季，六都交易量比去年同期增加20％ …閱讀全文
張錫：台股四光環 明年飆更高
投信投顧公會理事長張錫5日表示，在全球資金寬鬆、新冠肺炎疫苗明年第二季問世、經濟恢復正成長及科技股多頭行情下，全球股市明年依舊看好，而台灣更有四大理由可能表現超前 …閱讀全文
9月車市狂飆 銷量15年同期新高
因疫情悶了大半年的歐系品牌車，9月業績大爆發，隨原廠疫後復工、新車大量到港交車，賓士、保時捷、史可達等品牌繳出史上最佳單月交車成績，標榜產品歐系血統的福特，更創下近14年最佳銷售成績，推升9月整體車市爆衝 …閱讀全文