康友-KY 擬告勤業高層、證交所

康友-KY因財報難產，引爆下市危機，新任發言人陳民郎5日召開記者會，痛批勤業眾信前任簽證會計師「比荒謬還荒謬」，目前提告範圍也由兩位前簽帳會計師，擴大至風控長、營運長和所長等三高層；另外，如果證交所有疏失責任，只要康友下市，不排除也會「提告」。

積極尋求自保的康友，已全面啟動求償動作，不僅將在今、明二天繼續提告勤業三高層外，也預計10月底前召開股東臨時會，選任新經營團隊，接手訴訟事宜。

陳民郎直言，康友是一個龐大共犯的詐騙集團，落跑的董事長黃文烈只是共犯結構的一員，但並非唯一一個，「因為一個人不可能可以掏空幾十億資金」，但對於印尼帝斯董事長王命亮、閃辭的前總經理章永鑒、財務長蔡曉梅、內部稽核主管王浩等涉案人，則因缺乏直接事證，「無法究辦、抓人」。

他表示，新的董事會成員在8月初接手後，竟無法順利接管，光是要變更負責人資料，就困難重重，包括跟勤業要公司帳號及印尼報表卻遭拒絕，何以會計師要採取不合作態度？真正理由為何？而與贛州銀行去年借款2.3億人民幣，何以知悉卻未公告？另從用電量明細表即知今年2月初就停工，何以會計師還可以簽第一季財報？過去5年財報又是如何完成？

陳民郎說，康友前十大股東中，除了陳玉蓮和鄭聰江二人是在2018年前持有股票外，包括括黃光孚、蔡水濱、蔣華美和林慶春等大股東，都是在康友因董座黃文烈賣股，股價崩跌後才入股的！而會大量買進主要是證交所在2018年11月做實地查核，說財報應無大礙，且有會計師財報報告。

陳民郎認為，康友五年前上市時或許財報都是假的，不僅六安廠沒營運，新團隊8月臨危接手時，派人前往六安勘查，發現大陸共12個帳戶幾乎沒錢，原本財報帳列的40億元定存不見了，公司目前僅剩31萬元，而會計師能夠簽核五年財報，簡直是「比荒謬還荒謬」。