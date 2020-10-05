穩懋9月營收 攀今年新高

砷化鎵晶圓代工龍頭穩懋（3105）9月營收達22.19億元，雖年減3.18％，但月增1.11％、創2020年來單月新高，第三季營收64.87億元，季增8.09％，優於預期的中個位數（mid-single digit）百分比。穩懋表示，目前訂單能見度維持四至六周，第四季仍未明朗，但今年整年營收將維持年成長，幅度不會比往年小。

在5G應用及蘋果新機訂單挹注下，穩懋第三季單季營收為64.87億元，季增8.09％、年增1.63％，今年前九月營收達185.50億元，年增28.40％。面對華為新禁令，穩懋表示，雖然少了華為，但其他客戶下單積極，但仍需要一段時間，讓市場重新洗牌。

針對華為禁令影響，法人預估，穩懋營收年增率將開始衰退，至年底才會落底，公司目前尚未決定是否申請銷售許可，本季至2021年首季將是調整期，之後在5G RF PA及3Dsensing的支撐下，2021年營運可望重返成長軌道。

5G Cellular（手機行動網路）占穩懋營收占比最高曾達25％，而今年5G滲透率在20％以上，市場更預估有機會上看30％、甚至40％，穩懋也表示，若市場滲透率持續提高，5G Cellular營收占比再往上的機會也存在。雖然第四季後半段屬淡季，但公司表示，目前看來，「應該沒有淡的感覺」。