15檔運動概念股響叮噹

新冠肺炎疫情激勵運動休閒商機，且中、美兩大市場同步進入第四季消費旺季，包括宏遠（1460）、喬山（1736）、岱宇（1598）等15檔運動休閒概念股股價響叮噹。

15檔5日股價走揚的運動休閒概念股，包括宏遠、喬山、岱宇、美利達、東隆興、廣越、力山、寶成、利勤、遠東新、建大、巨大、得力、宜進、桂盟。

法人分析，在新冠肺炎疫情蔓延期間，人們較以往更重視健康，運動休閒以戶外、不近距離接觸的活動，如騎自行車、慢跑、登山為主，並發展出在家健身，以及線上互動新運動需求，帶動相關運動健身器材、運動機能服飾等廠商訂單大增。

全球最大互動式健身器材公司Peloton Interactive的高端健身腳踏車與跑步機大賣，該公司財報也轉虧為盈，在川普染疫消息，美股嚇跌之際，Peloton股價不動如山，持續向上攀升，2020年迄今，Peloton的股價累計狂飆逾261％。

國泰證期經理蔡明翰指出，疫情激勵運動健康的需求，導致紡織與自行車股價出現帶量轉強，在長線基本面持續復甦，短線具有疫情題材加持之下，預期運動休閒族群有望延續相對強勢，建議可持續偏多操作。

除此之外，蔡明翰分析，大陸進入10月黃金周，且線上銷售迎來雙11及雙12兩大促銷檔期，美國則在第四季將展開返校季的遞延消費，以及感恩節、黑色星期五、聖誕節等節慶促銷活動，在中、美同步進入傳統消費旺季下，各相關廠商將喜迎第四季商機。

CMoney法人決策系統顧問呂漢威指出，根據統計顯示，在過去十五年的中秋節過後，紡織股上漲機率達80％，主要是服飾業有換季需求，再加上第四季的消費旺季帶動，運動休閒與消費電子也有機會受惠1111與超級星期五等消費節日，只是今年多了美國大選，投資人仍要留意短期股價波動。