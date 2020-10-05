證交所：沒為康友背書 嚴正駁斥不實指控

針對康友-KY（6452）今（5）日記者會指控證交所曾實地查核是為康友背書。對此，證交所於晚間9點許發布新聞稿指出，康友提及證交所107年11月做實地查核恐有疏失，以及參訪印尼帝斯係對康友公司背書云云，並非事實，並嚴正駁斥康友對其不實指控。證交所執行財報實審相關監理作業，若發現缺失依規定處置予以公告外，並未對外公開查核結果。證交所並二度強調：「康友案之相關處置，皆依營業細則相關規定辦理」。

證交所指出，對第一上市公司之監理，均依據「外國發行人第一上市後管理作業辦法」執行相關作業。另倘第一上市公司發生重大事件，認為有跨境查核必要時，將要求第一上市公司委任外部專家執行專案查核，替代證交所派員實地查核。康友案之相關處置，皆依營業細則相關規定辦理。

證交所表示，康友於107年股價暴跌時，證交所為使投資人了解康友財務業務狀況，即刻要求就其董事長投資公司減持股票一事召開重大訊息記者會對外說明，另107年10月下旬起該公司多次符合公布注意有價證券資訊標準，亦要求其公布最近期財務資訊，並要求其針對媒體報導及其董事長及投資公司於國內銀行借款設質股票經銀行斷頭賣出之情形，及其與債權銀行協商追加擔保品等事宜以重大訊息對外說明。

另外，107年10月間，因康友發生股價大跌事件時，證交所得知該公司簽證會計師將赴康友大陸子公司，進行107年第3季財務報告期後事項查核，即協調派員隨同瞭解會計師查核情形。另證交所赴康友印尼子公司，主要是了解該子公司建廠情形。證交所並未對康友公司財務業務狀況進行背書。

證交所表示，康友今日記者會提及證交所107年11月做實地查核恐有疏失及參訪印尼帝斯係對康友公司背書云云，並非事實，證交所嚴正駁斥康友公司記者會對證交所之不實指控。證交所執行財報實審相關監理作業，若發現缺失依規定處置予以公告外，並未對外公開查核結果。康友案之相關處置，皆依營業細則相關規定辦理。

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