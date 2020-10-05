台股受青睞 上周成亞股唯一外資淨流入市場

市場的雜音經常會掩蓋實體經濟的表現。就當全球媒體聚焦在川普與拜登在上周之間的大選辯論，以及川普在周末確診感染新冠病毒的同時，全球經濟的軌跡其實已經回到復甦的態勢。不過，雖然上周全球資金還是買進風險性資產，但對亞洲各別國家的股市卻相對謹慎，獨有台灣股市受外資買超青睞，其餘亞洲股市則遭到外資的全面淨流出。

根據統計，上周外資對台灣股市淨流入4.95億美元，金額雖然沒有特別突出，卻是亞股中唯一受到外資買超的市場；至於外資在大陸股市的動向，則從前周的淨流出36.25億美元縮小到上周的淨流出6億美元；印度股市的淨流出金額也從前一周的10.33億美元縮小到1.09億美元，韓國股市的淨流出金額也從前一周的4.35億美元縮小到0.97億美元。這些數據都顯示，外資對於東北亞市場雖然還是偏向謹慎，但賣超力道已大幅減緩。

但是，新冠疫情對東南亞經濟的打擊卻比市場預期要來得更久。在印尼下調今年的經濟成長率，導致外資對當地股市連續17周淨流出之後；泰國近期陷入政治動盪，也讓外資在當地股市連續賣超12周；就連過去在東協各國中較受外資青睞的越南，在上周也面臨了0.77億美元的資金淨流出。

摩根多重資產團隊（Multi-Asset Solutions）全球多重資產策略主管John Bilton表示，全球經濟走出第二季衰退，持續在復甦的軌道中運行，尤其近期經濟數據例如PMI、新訂單與亞洲出口數據等，都顯示全球景氣持續回溫；但第四季後有不少政經事件將干擾市場，除了大家關切的美國總統大選之外，英國與歐盟也必須在年底前達成脫歐協議的共識，否則英國恐將面臨硬脫歐的局面；此外，新冠疫情在歐洲再次升溫，也讓市場憂心第二波疫情擴散的風險。因此面對第四季，市場可說是風險與機會並存的狀況。

摩根投信環球市場策略師林雅慧表示，亞洲雖然同樣面臨上述變數的衝擊，但亞洲各國的經濟表現卻有先進先出的跡象，譬如受疫情衝擊影響，全球企業在第二季的併購規模已觸及十年最低點，且較去年同期也下滑超過50％，但亞太地區的企業併購協議活動，在第三季竟已達3,900億美元，交易量較去年增長近11％，產業也相對集中在偏向科技與零售的領域，顯示亞洲的科技製造與內需消費，是支撐亞洲企業擴張營運的關鍵，此一趨勢也將有利亞股長線的投資氣氛。

這樣的趨勢也反映在今年日本股市的表現上。摩根絕對日本型基金產品經理張致寧補充，日本整體經濟的表現雖然平平，但日本股市的走勢卻相當分歧，表現較好的企業，不外乎是受惠於疫情影響的科技企業，與受惠於日本自身產業結構調整的工業自動化企業。近期，聚焦更多新經濟題材的日經500指數已升至紀錄高點，並突破1989年泡沫時代的股市高峰；反觀以大型藍籌股為主的日經225指數，目前的表現仍遠遠落後日經500指數。

林雅慧表示，在9月以前，全球股市的反彈幅度相當驚人，且對股市評價面也構成一定的壓力，但全球經濟已步入長期復甦的軌道，在各國貨幣與財政政策依舊支持經濟復甦的環境下，現階段市場的震盪，反而是長線投資相當好的時點。在各國經濟需求逐步恢復、且全球製造業出現聚落化效應的當下，以大陸為核心的亞洲股票，更適合投資人長期投資。