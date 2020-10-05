大咖卡位 中小型股抬頭 台股登高12,548

台股在光輝10月與秋節連假後的首個交易日開高之後，始終在平盤之上游走，雖然權王台積電、股王大立光、廣達與國泰金、富邦金等重量級集團股震盪走疲，但中小型股在法人、大股東、主力群等市場大咖積極卡位下，多領先盤勢發展，加上台塑集團力挺多方，使盤勢仍得在高檔穩步趨堅，加權股價指數收漲32.67點，報12548.28點，漲幅0.26%，成交1479.18億元。

重量權值股力撐多方者，以傳產股為核心，除台塑四寶外，還有中鋼、遠東新、長榮、統一、台玻、長榮航、華航；另外鴻海、日月光投控、聯電、聯發科與台達電等電子股，也站在多方。

而表現疲軟者，除上述台積電等股外，還包括台泥、亞泥、和碩、台灣大、中信金、南亞科、仁寶、友達及群創等。

櫃買市場方面，受惠生技、防疫等族群短多回神，而電子股也持穩反彈，加上紡纖、化學、電機、鋼鐵、航運、營建及觀光等類也都紅光滿面，使盤勢開高走高，終場指數上漲0.48%，報162.83點，成交326.14億元。

另外，上市、櫃股票有大咖身影，使Q4波段相對看俏而短線臉色紅潤者，包括被動元件的國巨、華新科、奇力新與大毅；矽晶圓的環球晶、台勝科；MOSFET的尼克森、富鼎、杰力與大中。

生技與防疫概念股的恆大、康那香、南六、中化生與加捷生醫；PCB的欣興、華通、金像電、南電與景碩。還有電動車供應鏈的貿聯-KY及和大等。

亞股方面，受惠上午傳來川普確診新冠肺炎後，病情漸趨好轉利多消息刺激，使日本、南韓、澳洲、香港、新加坡、馬來西亞、泰國、越南、印尼及印度等市場都呈上漲榮面，僅菲律賓股市逆勢下挫；大陸股市則因「十一長假」持續休市。

美股盤後電子盤方面，由於川普新冠病情好轉，也激勵道瓊期等4大期指一甩上周五下挫陰霾，全部勁彈，有機會刺激今稍晚開市美股現貨同樣跌深反彈。

業內人士指出，台股今最高指數一度觸及12637點，連續收復月線與季線，不過，高檔量縮與月線亟思解套反壓仍沈重，使大盤在中場後的漲勢逐漸收歛，但仍維持在平盤之上榮景，顯示市場觀望卻未失望的情緒，使後市不必過分看淡。

季線有壓台股小漲 專家：市場觀望 周三賣壓最大

台股10月首個交易日延續中秋連假前交易清淡，早盤一度漲122點並站上季線，但無量帶價，在季線壓力下漲幅收斂，收盤小漲0.26％、報12548.28點，成交量僅1479.18億元。台積電開盤漲逾1%後開始消化紐約股價跌幅，回跌至平盤下方震盪，小跌0.12％，收432.5元

美股在川普(Donald Trump)確診後下跌，台灣晶圓雙雄台積電ADR、聯電ADR均跌逾2%，但周五跌幅已收斂，期貨周末甚至彈升，或可視為市場已經消化該噩耗。亞股周一全面開高，台股早盤也有亮眼漲幅，一度達12637.62點，但在觀望氣息濃厚之下沒有量能支撐，漲幅一度收斂至接近平盤，儘管沒有翻黑，但未能再大力躍升。

相較台積電，聯電由於紐約股價相較台股溢價率是-2.22%，加上陸廠中芯國際遭美制裁預期的轉單效應，今天小漲0.53％，收28.7元。股王大立光跌1.93%，收3295元。

本周又逢連假，專家認為市場勢必觀望且量縮，資深分析師許博傑表示，預期周三賣壓最大，短線低量不利追價意願，但可觀察是否有利空不跌現象，營收與季報會是個股焦點。從技術面來看，目前看12,100～12,500點、12,500～13,000點2區段，短線反彈關鍵即12,500點，反彈不過波段則有翻空疑慮。

（中時新聞網 王毓健）

延伸閱讀

不甩電子股軟趴趴 這23檔堅挺不拔

今日焦點股 重點摘要

秋節後開高 台積台塑勇 台股返12,600

上市、櫃企業營運快報

川普確診後的可能的最慘結局 散戶1招保命