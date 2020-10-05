不甩電子股軟趴趴 這23檔堅挺不拔
台股今（5日）加權股價指數收盤報12,548.28點，漲32.67點，漲幅0.26%，成交量為1,479.18億。
據業內初步統計，上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：
台股上市股今漲幅7％以上的有24檔，前10名為捷泰 (6165)、矽力-KY (6415)、中福 (1435)、康那香 (9919)、東科-KY (5225)、圓剛 (2417)、越南控-DR (9110)、恆大 (1325)、達能 (3686)、聯穎 (3550)以上皆漲停。
今日有5檔超過5％跌幅，跌幅前10名有倫飛 (2364)、科風 (3043)、東訊 (2321)、華上 (6289)、首利 (1471)、凱羿-KY (2939)、喬鼎 (3057)、同開 (3018)、金橋 (6133)、杏輝 (1734)。
上市成交量前10名個股有聯電 (2303)、群創 (3481)、華邦電 (2344)、長榮 (2603)、力麗 (1444)、彩晶 (6116)、泰金寶-DR (9105)、友達 (2409)、欣興 (3037)、圓剛 (2417)。
上櫃有14檔7％以上漲幅，其中前10名為晶宇 (4131)、合世 (1781)、達輝-KY (5276)、廣寰科 (3287)、太景*-KY (4157)、金麗科 (3228)以上皆漲停，另還有越峰 (8121)、陸海 (5603)、鑫創 (3259)、合騏 (8937)。
今日上櫃有8檔股票有5％以上的大跌，前10檔合邦 (6103)、辣椒 (4946)、大江 (8436)、康全電訊 (8089)、欣大健康 (4198)、合正 (5381)、裕國 (8905)、研勤 (3632)、李洲 (3066)、德微 (3675)。
上櫃成交量前10名為茂迪 (6244)、廣運 (6125)、聚和 (6509)、宏捷科 (8086)、大田 (8924)、立碁 (8111)、曜越 (3540)、世界 (5347)、陸海 (5603)、頎邦 (6147)。
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