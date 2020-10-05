今日焦點股 重點摘要

今（10/5）日熱門焦點股如下：

（1）導線架廠順德車用拉貨漸回溫，工業導線架和文具類持穩，法人估第4季業績季增8%到10%，獲利看增3成，明年業績目標破百億元，年增逾2成，獲利倍增可期。

消息面刺激該股周一開高走高，無畏盤中高檔洗盤，迄上午10：58的市價暫報61元，大漲3.92%，明顯優於盤勢，表現不錯。

展望順德第4季營運表現，法人指出，車用導線架谷底已過，第4季車用導線架業績可望季增兩位數百分點，此外，工業用導線架和文具類產品可望成長個位數百分點。

法人預估，順德第4季業績可望季增8%到10%區間，有機會超過新台幣22.5億元，衝6個季度高點，由於高毛利產品線成長、加上銅價攀升，單季毛利率估超過16.8%，可望年增與季增，衝5季以來高點，稅後淨利季增3成，年增逾140%，創6季高點，每股純益約0.75元。

展望明年，法人預估，車用市場可望有兩位數成長幅度，半導體整合元件製造廠（IDM）需求提前回溫，明年順德車用和工業導線架業績可望各成長2成，消費性電子產品也可望年增2成。

法人預估，順德明年業績有機會超過新台幣百億元，年增逾2成，衝10年來次高，稅後淨利目標超過7.5億元，較今年倍增，每股純益上看4.2元；明年稼動率可望提升，加上沖壓導線架的銅原料占成本約6成到7成，銅價上漲有利報價及毛利率表現。

從產品線業績比重來看，法人表示，今年第2季電子業績占比約83%，文具占比約17%，其中電子部分第2季電源晶片應用占比約6成多，IC導線架占比約18%、LED占比約2.5%、音圈馬達應用占比約7%。（中央社）

（2）後疫情時代運動風潮高漲，全球電動自行車、傳統自行車市場旺盛，自行車業者今、明兩年營運受到法人看好，巨大(9921)、美利達(9914)、桂盟(5306)晨盤飆漲3~7%，巨大與美利達站上所有均線，不過，隨著台股漲勢減少，股價漲幅縮至1~3%不等。

巨大今日晨盤一度飆上290元、大漲了17.5元，漲幅達7％，隨著台股腳步，盤中漲幅縮減至1.8%左右。在歐美地區解封後，對自行車需求大幅增加，有利巨大2020年整體營運持續成長。2021年在後疫情時代帶動自行車需求熱絡，巨大電動自行車與自行車將持續成長，法人初估，表現可望優於2020年。

據研調機構marketsandmarkets指出，全球電動自行車市場將從2018年的211億美元攀升至2025年的386億美元，年複合成長率9.01%。美利達晨盤一度觸及241.5元、上漲了8.5元，漲幅達3％。零組件供貨將回歸正常，美利達第4季起營收可望恢復年成長，法人認為獲利成長周期可望延長至2021年。目前美利達在手訂單爆滿，追加訂單的交期大多落在第4季至明年首季，營運動能十足。

桂盟今日以低盤開出後，在買盤簇擁下，股價最高曾至197.5元、大漲了8元，漲幅達4％，接著漲幅收斂至2%左右。桂盟2020年第3季單月接單都維持在5億元以上，9月營收表現自俏，法人預期，第3季營收有機會再刷新紀錄，全年度營收、獲利有機會創新高。2021年在歐美市場需求不看淡之下，成長腳步將持續。（時報資訊 郭鴻慧）

（3）盤中熱門焦點股：

1.華邦電(2344)：外資連三日回補買超，早盤一度漲至14.25元，越過前高、登近4個月高位。

2.台積電(2330)：外資持續買超、財報公布在即，今早股價以438元開高，企圖拿回月線。

3.高興昌(2008)：上周三攻克月線，今早多頭趁勝追擊，開低蓄勢後，急拉翻紅漲逾4%。

4.華通(2313)：HDI製程滿載，全年獲利將創近20年新高，上攻動力十足，大漲逾4%。

5.旭暉應材(6698)：拉貨回溫，Q3可望轉盈，股價續強走高3%，將叩關季線。

6.力麗(1444)：環保紗線、環保聚酯取得蘋果訂單，果香四溢支持下檔空間有限，拉升近半根漲停板。

7.聚隆(1466)：防疫題材護航，外資連買超2日，20元形成有力底部，多方展開反擊，觸及漲停。

8.熱映(3373)：川普確認加熱防疫題材，今早持續反彈格局，將挑戰95元上方壓力區。

9.裕民(2606)：BDI突破2000點，創今年以來高點，散裝航運Q4運價亦看漲，早盤帶量強漲逾4%。

10.南亞(1303)：政策利多續加持，營運布局加速衝刺、推進，股價上揚近2%。

11.光磊(2340)：關鍵零件被蘋果追單，營運動能強勁，晨盤爆量上攻近4%。

12.彩晶(6116)：車載面板回溫，產能爆，激勵開盤半小時即爆4.1萬張量能，高漲逾5%，重登月線。

13.凌巨(8105)：車載面板訂單能見度直達2021年第一季，Q4訂單成長5成，挾量直闖漲停價，重返10元關卡、月線。

14.長榮(2603)：發債90億元，市場叫好，外資終止連9日賣超，晨盤續漲逾2.5%。

15.巨大(9921)：自行車營運旺到明年，早盤漲逾4%。

16.國光生(4142)：流感疫苗出貨，早盤挾量漲逾3%。

17.康那香(9919)：三大法人9月30日轉買超，早盤逼近漲停。

18.太景*-KY(4157)：流感新藥遞交美FDA臨床試驗許可申請，激勵早盤攻上漲停，收復季線。

(時報資訊)

（4）前華亞科董事長，也是前中國大陸紫光集團全球執行副總裁高啟全，已與紫光五年合約期滿後離開紫光集團，業界傳出高啟全將與台灣設備及晶圓再生廠辛耘(3583)攜手合作，在湖北黃石投資興建12吋晶圓再生廠。

辛耘去年中即公告，擬以現金方式投資大陸設立晶圓再生廠，初期投資金額1億人民幣。

高啟全與大陸紫光集團五年合約期滿後，於今年10月1日正式離開紫光集團，後續動向受到業界關注。業界傳出高啟全將與辛耘聯手合作，於靠近武漢的黃石投資興建12吋晶圓再生廠，預計2021下半年量產。

高啟全曾任南亞科總經理、華亞科董事長等職，五年前他自華亞科董事長一職退休後轉戰中國紫光集團，於今年10月1日離開紫光，並對外表示其階段性任務已完成，接下來要做自己的事。業界傳出，高啟全將與辛耘在大陸湖北省黃石合資興建12吋晶圓再生廠，與辛耘均為主要股東，晶圓再生技術將來自辛耘。（時報資訊 沈培華）

（5）大陸晶圓代工廠中芯國際正式公告，說明美國出口限制。由於大陸NOR Flash大廠兆易創新每月委由中芯代工約1萬片，禁令若正式發布會造成中芯供貨減少，有助於市況穩定，台廠旺宏(2337)及華邦電(2344)也可望受惠於轉單效應。

旺宏早盤開高震盪走軟，迄午盤11：30暫報31.35元，下挫1.88%；華邦電則係開高震盪走平，目前暫報13.95元平盤價。

中芯國際10月4日發布正式公告，針對美國商務部向其供應商發出信函，對於向中芯出口的部分美國設備、配件及原物料會受到美國出口管制規定進行說明。

中芯受美制裁，除了進口設備面臨限制，以及非中國客戶恐將為了降低風險而轉單至非陸系晶圓廠，此外，由於陸廠兆易創新(GigaDevice)供應Apple Airpods所使用的NOR Flash在中芯國際以65/55奈米製程製造，也有機會將轉單至台廠華邦電、旺宏等。

上周，外資買超記憶體股包辦買超個股前三名；上周外資買超旺宏29415張，買超華邦電27505張，買超南亞科22089張。本土法人也對此三檔站在買方。

投信上周買超旺宏5126張，買超華邦電270張，也同步買超南亞科2236張。上周，自營商買超旺宏2192張，買超華邦電1874張，買超南亞科867張。

不過，美國記憶體大廠美光對展望不如市場預期，股價於台股中秋連假期間持續下跌。美光上周五收46.55美元，跌幅2.86%。今年至今，美光股價累計下跌約13%，表現不如美股。

美光上季獲利成長，但隨疫情而來的經濟不確定性依然存在，加上華為禁令帶來的負面影響，美光對第1季展望遜於市場預期；美光也是華為禁令下的受害者。美光在9月14日停止出貨晶片給華為；美光第4季營收約10%來自華為。（時報資訊 沈培華）