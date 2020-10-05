群益看好半面板等類股 康和：本周挑戰12900

康和投顧預期本周指數區間12,200-12,900點

台股9月30日全體上市公司總市值為38兆1,129.07億元，較前周五（9月25日）總市值增加8,553.12億元，周增幅為2.30％。康和投顧預期本周指數將在12,200-12,900點區間震盪，本周看好八大題材類股，包含：矽晶圓股、PA股、面板股、PCB、板卡股、風力概念股、自行車股、航運股等。

康和投顧分析指出，彙整近期三項國內外利多因素，包含：

1.美國3Q以來相關經濟數據透露整體經濟復甦，且持續有優於預期的表現，FED上修今明兩年GDP成長率中位數預期由-6.5％/5.0％至-3.7％/4.0％、PCE通膨率中位數由0.8％/1.6％至1.2％/1.7％，並下修2020/2021失業率中位數由9.3％/6.5％至7.6％/5.5％，顯示美國經濟持續穩健位於復甦軌道之上。

2.經濟部公佈8月份外銷訂單金額達454.9億美元，年增率由7月份之12.4％續增至13.6％，為連續六個月正成長之亮麗成績，且創2011年以來同月最大增幅，亦為2018年2月以來單月最大增幅。

其中通訊產品及電子產品雙雙創下歷史單月新高紀錄，顯示國內經濟基本面表現持續亮麗，已明顯擺脫新冠疫情對於國內產業界之明顯衝擊。

3.美國眾院民主黨團推動之2.4兆美元的經濟刺激方案，雖仍需經過兩黨協商及參眾兩院進行表決，但預計前波補助陸續到期後，無論市場、雇主、勞工或個別家庭皆需要進一步補貼方案，預計此2.4兆美元法案通過後可望再為近期陸續反彈股市或未來經濟發展復甦注入一劑強心針。

群益證券本周看好半導體、面板等五類股

台股累計今年初開盤迄9月30日共182個交易日，集中市場總成交值為34兆7,829.05億元，市場日均值為1,911.15億元，股票成交量週轉率為84.09％。群益證券本周看好五大題材類股，包含：半導體股、面板股、航運股、綠電概念股、轉機股等，預期本周台股指數區間為12,200-12,800點。

群益證券分析指出，近期三項國內外利多因素：

1.美國科技陸續止跌，特別是指標特斯拉馬斯克提到未來出貨目標大幅成長，股價有機會擺脫電池日後下跌壓力，FAANG個股也在季線附近出現低接買盤。

2.聯準會股主席鮑爾將寬鬆政策延長至2023年，並預言容忍通膨在某些期間升破2％目標不急於升息，浮濫的資金終究還是會回到金融市場；美國國會紓困金方案也可望在兩黨激烈辯論調整後過關，而且川普在選前勢必全面政策利多挽救選情。

3.10月15日台積電將舉行法說會，第3季科技股受惠疫情筆電需求熱絡，半導體則因中美關係惡化，台灣獲得轉單商機，加上面板、太陽能等營運轉機強大，法說前市場預期樂觀。

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