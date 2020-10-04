川普確診利空 台股節後開盤繃緊神經

美國總統川普確診新冠肺炎，美股2日那斯達克指數挫逾2%，市場密切關注台股週一開盤表現，分析師普遍認為，川普確診對股市短線一定有影響，但中長期來看，不致於太過悲觀。

川普1日在推特上宣布與妻子梅蘭妮亞（Melania Trump）雙雙確診新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病），美股期貨應聲重挫，亞洲股市收盤也大多跟跌，加上新出爐就業數據疲弱，美股2日震盪收黑。

道瓊工業指數終場下跌134.09點，或0.48%，收在27682.81點；標準普爾500指數下跌32.38點，或0.96%，收在3348.42點；以科技股為主的那斯達克指數下挫251.491點，或2.22%，收在11075.016點。

受到長假效應影響，台股9月30日交投相對清淡，不過，在重要權值股發揮撐盤作用及提振市場信心下，帶領電子股向上，盤中指數一度上漲逾百點，終場上漲47.88點，收在12515.61點，成交量1366.42億元，週線翻紅，但月線連兩黑。

歷經中秋長假後，市場密切關注台股在週一開盤表現，恐受川普確診、美股科技股重挫等利空因素波及，國安基金是否可能進場？國安基金執行秘書阮清華表示，目前還不清楚詳細情況，且國內這幾天因為中秋假期沒有開市，5日將會密切關注。

新光投信董事長劉坤錫表示，川普確診對股市短線一定有影響，不過美國武漢肺炎確診死亡率低於3%，加上美國所有醫療機構都會為川普提供最好的治療，應很快就可恢復健康，但川普確診會讓不確定因素增加，台股短線應在12000至13000點間震盪。

宏遠投顧副總經理陳冠升仍認為，川普感染武漢肺炎短線會影響美股走勢，但選前股市大跌將不利總統連任，況且美股9月已下跌過一段，推論川普儘管染疫，但為了拚連任應會大力做多，估10月美股應該會有行情。

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，美國大選前帶來的不確定性，雖然會對盤勢帶來影響，但中長期來看，台股零利率有利資金行情，台股的優勢之一是殖利率跟獲利成長，只要美國聯準會未來兩年不升息，資金面依舊正面看待。

在二次疫情方面，廖哲宏表示，疫情走到現在，疫苗開發同時，各國在防疫上也開始慢慢走向與疫情共存，上半年封城激烈手段已不復見，真正影響總經的是封城，而非疫情本身。簡言之，第二波疫情風險有限；另外在疫情蔓延下，人對於資訊跟網路的需求反而增加，對台灣科技產業有利。

展望後市，廖哲宏表示，零利率的政策仍有利資金面對於股市的正面影響，儘管疫情跟中美貿易不確定，但台灣科技產業持續交出不錯的獲利成績，未來在各類新應用的持續驅動下，預期將持續驅動台灣科技產業成長，投資應聚焦中長期成長趨勢。