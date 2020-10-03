複委託開戶 衝破200萬

台灣投資人積極參與全球股市，複委託開戶數已突破200萬戶。尤其2020年以來新增戶數約30萬，創下近年成長新高，且以一般投資人居多，主要布局美國及陸、港股市，大賺海外財。

近年複委託交易熱度成長快速，券商公會最新資料顯示，累計有效複委託開戶數達201.86萬戶，邁向新里程碑。對照開放以來，2015年10月累計開戶數才有100萬戶水準，但僅五年時間，國內開戶人數已呈現倍數成長。

進一步觀察，2020年複委託新開戶就貢獻約30萬戶，換算每月平均都有3、4萬戶「生力軍」投入複委託市場，且大多為非專業投資人，顯示一般散戶交易心態也有轉往全球化布局趨勢。

除人氣直線上升，複委託買氣增速更反應在交易金額上，6、7、8月連續三個月成交金額都維持3,000億元以上的高檔水位，2020年以來複委託交易總計2.49兆元，已超越2019全年的2.44兆元，預估2020年將破3兆元大關，再度改寫歷史新高紀錄。

券商主管分析，內外在環境都有利複委託交易成長，美國聯準會（Fed）購買資產大幅提振市場投資信心，帶動國際市場交易明顯增加。且在低利率時代下，全球熱錢流竄，進一步推升複委託交易熱度，其中以股權類商品增幅最顯著，股票類、ETF資產與結構型商品備受投資人青睞。

國內複委託交易最熱門的市場仍是美股，8月成交金額達2,602.26億元，占整體比重約73％，買賣股票、ETF金額分別為1,567.01億元及848.62億元。其次，港股交易金額為580.4億元，非專業投資人買賣110.71億元，交投市況熱絡。

法人指出，疫情以來，因宅經濟、居家辦公等遠距商機浮現，美科技股成為市場寵兒，大舉吸納市場資金，波段漲幅亮眼，國內投資人為「分一杯羹」，也選擇透過複委託交易直接購買美股或ETF，參與行情。此次美國總統川普染疫衝擊美股重挫，長線看好美股的投資人可逢低介入。