國安基金 留守台股機率升

國安基金是否退場，美國總統川普染疫投下關鍵變化球。據了解，國安基金幕僚原評估，在台股第三季整體情勢更趨明朗時，就到了國安基金功成身退的時機，但2日傳出美國總統川普染疫，且對金融市場產生不同程度的影響，國安基金反向留守台股的可能性明顯提升。

國安基金委員會議將在10月12日召開，因此，未來國際市場未來一周的表現相當關鍵。相關官員對此表示，本周將密切關注整個國際盤對國內股市的影響，目前看來，川普確診後仍能處理國政，尚在可控制狀況，距離12日召開委員還有段時間，會觀察這幾天全球股匯市動盪的幅度及對台灣的影響，再決定是否退場。

國安基金自3月20日獲授權進場以來，由於之後台股大反彈，因此除短短二周內投入台股護盤，金額僅7億5,719萬元之外，第二季則未再進場買股。據側面了解，國安基金第三季亦未再進場，已有半年處於「備而不用」狀態，完全靠著「護市最後一道堡壘」的指標象徵意義，發揮對台股穩盤的效果。

這次是史上第七次國安基金進場護盤，創下護盤史上的三大紀錄：進場使用的銀彈最少、進場後反彈的力道最強、長達半年時間備而不用。尤其國安基金在台股8,681點進場後，台股一路漲，最高漲了4,500點，大盤指數衝上13,000點，目前雖回檔，指數也維持在12,000點之上。

由於二、三兩季都未進場，因此國安基金內部主張退場的聲音更大。許多委員認為，台股持續三個月都在12,000點以上，期間還一度破13,000點，且7月國際經濟、疫情尚有諸多變數，9月情勢明朗許多，加上國安基金原就扮演校正市場失靈的角色，若市場已穩定，應無繼續留在股市的必要性。

國安基金幕僚先前對經濟情勢進行評估，認為台灣自第三季以來，出口及消費均呈正成長，相對於許多國家還在退，台灣的經濟成長率估值高達1.56％；而就股市動能來看，即使回檔，指數水位仍在12,000多點，且全球清一色採取資金寬鬆政策，游資氾濫，也為台股帶來支撐的力道；更重要的是，新冠肺炎疫苗的研發已進入第三期，疫情發展的不確定性已降低。

但無論如何，美國總統大選前一個月傳來川普確診，是新出現的重大變數，由於美台政治、經貿關係密切，股市依存度也高，國安基金去向是否翻牌，從原本準備退場改為持續留守，受到市場高度矚目。