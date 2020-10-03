15檔外資回補 後市可期

美大選前利空頻傳，台積電、永豐金等具營收成長題材，法人搶先卡位

美國總統大選進入倒計時前一個月，傳來美國總統川普染疫的消息，選舉變數的影響受到高度關注。市場專家表示，如何因應選前的各種利空訊息，法人已提前研究並反映在投資策略上，本周起台股進入9月營收發布期，基本面表現值得注意，參考8月營收數據佳且外資回補等條件，計有台積電、永豐金等15檔個股10月行情可期。

基本面表現躍焦點

9月16日台指期結算當日，外資炒熱台積電的利多，讓台股跳空大漲，指數最高一度拉到13,021.68點，台指期成功拉高結算。但有鑑於美國總統選舉在即及美股當時回測季線，外資逢高布局空單，使台指期逆價差擴大超過百餘點，外資遂放手台股跌破季線，然台股高低點已修正6.7％，隨著空方力道漸歇及外資空方豐收入袋，台股上周止穩反彈，三個交易日大漲287.7點，漲幅2.31％。

康和證券投資總監廖繼弘表示，台股30日強勢重回12,500點，即將挑戰季線，雖2日傳來川普染疫的消息，費城半導體指數仍守穩季線及月線，台股收復季線指日可待，尤其近三個交易日，外資買超131.08億元，相較前一周賣超達718.99億元態度大轉變，投資人可留意外資認錯回補股。

挑選近三個交易日外資轉為回補買超及8月合併營收較2019年同期成長的個股，計有台積電、永豐金、國泰金、仁寶、和碩、金像電、中壽、國票金、合庫金、正新、恆大、景碩、華新科、神達、聯發科等15檔個股。

台積電9月17日除息前一日，股價提前跳空大漲13元，基期拉高下，導致目前嚴重貼息，由於台積電12月17日將再除息，每股依舊配發2.5元現金股息，挾著季季配的現金股息滾滾而來的實質利多及技術頂尖，外資大股東不但惜售，更趁著股價回檔時進行回補。

台新投顧副總黃文清則指出，可留意外資布局金融股的動向。外資主要著眼於高現金殖利率及每年穩健配息，9月25日當周的五個交易日包括國泰金、永豐金、中壽、國票金、合庫金的跌幅在3～5％不等，現金殖利率攀高，吸引長線外資買盤進駐。

專家仍看好10月行情

富邦投顧董事長蕭乾祥認為，全球貨幣寬鬆政策依舊，政府強力護盤，台股下方潛在買盤力道積極，川普染疫消息散去之際，台股有望迎接光輝10月的慶祝行情。